Под Киевом спецназ обезвредил мужчину, застрелившего свою мать

Сейчас правоохранители выясняют мотивы стрелка и обстоятельства случившегося.

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Под Киевом мужчина застрелил собственную мать из охотничьего ружья. Чтобы задержать его, пришлось привлекать бойцов подразделения КОРД, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, об инциденте стало известно от жительницы Вышгородского района, позвонившей на линию 102. Женщина сообщила, что ее знакомый застрелил свою мать и закрылся в доме. К сожалению, женщина не смогла назвать точного адреса, откуда были слышны выстрелы.

Полицейские быстро выяснили адрес и по учету МВД установили, что на хозяина дома зарегистрировано охотничье ружье ИЖ-54, — объяснили в полиции.

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По прибытию правоохранителей на место происшествия хозяин дома запер дверь и отказался выходить. При этом он выкрикивал угрозы и обещал применить огнестрельное оружие против полицейских. Тем не менее, им все же удалось отвлечь злоумышленника и проникнуть в дом.

Там было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.

57-летнего стрелка задержали. При осмотре изъятого у него ружья выяснилось, что срок действия разрешения на него истек несколько дней назад. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (“Умышленное убийство“) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера две группы мужчин устроили перестрелку на остановке общественного транспорта в Днепре. Сегодня полиция задержала участников инцидента.

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