Новый фараон. Умер экс-президент Египта Мубарак

Чем запомнился миру Хосни Мубарак, тридцать лет управлявший Египтом и потерявший власть из-за "арабской весны".

В Египте умер Хосни Мубарак, который 30 лет управлял страной с 1981 по 2011 год. Мубарак успел поучаствовать в нескольких войнах с Израилем, был свергнут “арабской весной”, осужден на пожизненный срок и все-таки вышел из-за решетки.

Корреспондент.net вспомнил самые яркие моменты из жизни Мубарака.

Приход к власти и войны

Мубарак был четвертым президентом Египта. Он имел степени бакалавра военных наук и бакалавра авиационных наук, был пилотом истребителя. В 1959–1960 годах египетский лидер проходил обучение во Фрунзенском военном авиационном училище. Он освоил управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16. В разные годы Мубарак принимал участие в Суэцкой войне, гражданской войне в Йемене, в арабо-израильской войне, в войне Судного дня. В 1969 году занимавший на тот момент пост президента Египта Гамаль Абдель Насер назначил Мубарака главнокомандующим ВВС Египта, в 1973 г. ему было присвоено звание главного маршала авиации.

6 октября 1981 г. во время военного парада был убит президент Египта Анвар Садат. Находившийся рядом с ним Мубарак был ранен в руку. Через неделю Мубарак занял пост президента.

Внутренняя и внешняя политика

Мубарак принимал участие в обсуждении условий Кэмп-Дэвидского мирного соглашения между Египтом и Израилем, которое было подписано Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином в 1979 году.

Это соглашение раскололо египетское общество. Радикальные группы посчитали, что интересы страны ущемлены. В числе этих групп были и Братья-мусульмане, совершившие покушение на Садата.

Мубарак не стал отказываться от Кэмп-Дэвидского соглашения, противопоставив себя набиравшим силу исламистам и экстремистским группировкам.

Несмотря на полученную в СССР военную подготовку и знание русского языка, Мубарак стремился к налаживанию связей с Западом.

Революция и тюрьма

В январе 2011 года по примеру Туниса в Египте начались массовые протесты, не прекращавшиеся несколько недель. Люди были недовольны нищетой, коррупцией, безработицей и режимом личной власти.

Мубарак пообещал не участвовать в предстоявших президентских выборах, но этого оказалось недостаточно. После 18 дней волнений он сложил с себя полномочия главы государства. Екс-президента обвинили в коррупции и преднамеренном убийстве демонстрантов.

В июне 2012 года Мубарак был приговорен к пожизненному заключению за отдачу распоряжений о применении силы против демонстрантов, но был оправдан по другим пунктам обвинения.

Но в тюрьме фараон находился недолго. Он вышел на свободу, когда бывший военный министр в его кабинете фельдмаршал Фаттах ас-Сиси свергнул и арестовал избранного годом ранее президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

2 марта 2017 года высший апелляционный суд Египта окончательно снял с бывшего президента все обвинения, и спустя три недели он вышел из-под домашнего ареста.

Болезнь и наследие

В апреле 2011 года во время допроса Мубарак пережил сердечный приступ, позже у него был диагностирован рак желудка. Во время оглашения приговора в 2012 года у Мубарака случился повторный сердечный приступ.

Смерть Мубарака наступила всего через несколько дней после того, как два его сына – Алаа и Гамаль – были оправданы по уголовному делу, возбужденному в 2011 года. Их обвиняли в присвоении госсредств.

Мубарак оставил после себя сложное наследие. Его правление отчасти характеризовалось коррупцией, жестокостью полиции, политическими репрессиями и укоренившимися экономическими проблемами. Вместе с тем, именно при Мубараке Египет превратился в туристическую мекку и не ввязывался ни в какие военные конфликты.