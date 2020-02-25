Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для украинцев о том, как защититься от коронавируса. Два информационных ролика сегодня появились на официальном YouTube-канале ведомства. Кроме того, на сайте ведомства опубликованы инфографики на ту же тему.
Так, для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID -19 следует соблюдать стандартные рекомендации в сезон гриппа:
Читай также: У эвакуированных из КНР взяли пробы на коронавирусчасто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажным платком;
- избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
- не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.
Напомним, премьер оценил готовность украинских больниц принимать пациентов с китайским гриппом. По словам Гончарука, около 2 тысяч больниц готовы к больным с коронавирусом.
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