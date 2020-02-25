Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса

Комментариев: 2
Медики советуют придерживаться стандартных правил поведения в сезон гриппа.
Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса
© facebook.com/aifhealth/
Фото 1/8
Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В США впервые начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для украинцев о том, как защититься от коронавируса. Два информационных ролика сегодня появились на официальном YouTube-канале ведомства. Кроме того, на сайте ведомства опубликованы инфографики на ту же тему.

Так, для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID -19 следует соблюдать стандартные рекомендации в сезон гриппа:

  • Читай также: У эвакуированных из КНР взяли пробы на коронавирус

    часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
  • при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажным платком;
  • избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
  • не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

Напомним, премьер оценил готовность украинских больниц принимать пациентов с китайским гриппом. По словам Гончарука, около 2 тысяч больниц готовы к больным с коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Минздрав, грипп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
bertal    25.02.2020, 19:46
Оценка:  -5
bertal
Так его в Украине нет, так что завезли все таки?
Распятый_мальчик    25.02.2020, 20:19
Оценка:  +1
Распятый_мальчик
Нужно работать на опережение - инструкции раздают перед тем, как он появился. Жаль, что раньше так не было - была бы в 2013г инструкция "как убить какцапа, которое пришло на твою землю", сейчас было бы в разы легче...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь