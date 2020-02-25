Медики советуют придерживаться стандартных правил поведения в сезон гриппа.

Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса

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Минздрав дал рекомендации, как защититься от коронавируса

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Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для украинцев о том, как защититься от коронавируса. Два информационных ролика сегодня появились на официальном YouTube-канале ведомства. Кроме того, на сайте ведомства опубликованы инфографики на ту же тему.

Так, для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией COVID -19 следует соблюдать стандартные рекомендации в сезон гриппа:

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часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами; при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажным платком;

избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

Напомним, премьер оценил готовность украинских больниц принимать пациентов с китайским гриппом. По словам Гончарука, около 2 тысяч больниц готовы к больным с коронавирусом.

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