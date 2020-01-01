Коронавирус: Минздрав обнародовал инструкции для населения и врачей
В Минздраве рассказали гражданам об алгоритме действий в случае заболевания ОРВИ или подозрения на инфицирование коронавирусом COVID-19. Соответствующие материалы во вторник, 25 февраля, обнародовала пресс-служба ведомства.
Так, гражданам, которые были в Китае или в странах, где зафиксированы случаи коронавируса, в случае наличия симптомов острого вирусного заболевания Минздрав рекомендует:
- - как можно быстрее обратиться к врачу или вызвать бригаду экстренной медицинской помощи;
- - не заниматься самолечением;
- - обязательно сообщить врачам о посещении Китайской Народной республики, или одной из стран, где регистрируются случаи коронавируса;
- - предоставить медработникам информацию о контакте подтвержденным или вероятно инфицированным коронавирусом COVID-19.
Врачи первичного звена при обращении пациентов с признаками ОРВИ должны:
- - провести сбор эпидемиологического анамнеза для определения случая коронавируса;
- - в определенных случаях (горячка, кашель и наличие в анамнезе путешествия в течение последних 14 дней в КНР или иную страну, где зафиксировано заболевание) вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, госпитализирующую больного в определенное учреждение здравоохранения.
В медицинском учреждении должны:
- - сделать тест на вирусы гриппа А и В;
- - отобрать у пациента образец для исследования в вирусологической лаборатории;
- - сообщить о случившемся в региональный лабораторный центр Минздрава;
- - проводить активное медицинское наблюдение за пациентом, т.е. лечение ОРВИ в соответствии с общими протоколами.
В Минздраве подчеркивают, что в Украине около 2,5 тысячи инфекционных боксов, в которых могут быть размещены больные новым коронавирусом. Также в Украине две тысячи врачей инфекционных стационаров или отделений, пять тысяч среднего медицинского персонала инфекционных стационаров или отделений.
Также Минздрав обнародовал алгоритм действий относительно лабораторного обследования лиц в вирусологических лабораториях, соответствующих определению случая коронавируса Covid-19; алгоритм действий врачей-эпидемиологов при обнаружении лица, соответствующего определению случая коронавируса Covid-19.
В рекомендациях для населения, которые предоставляет ВОЗ, отмечается соблюдение обычных мер:
- - не касаться руками лица - носа, рта, глаз;
- - тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептическими средствами;
- - во время кашля и чихания прикрывать рот и нос салфеткой или изгибом локтя;
- - тщательно готовить пищу, особенно мясо и яйца, поскольку коронавирус (как и многие другие инфекции) может распространяться через недостаточно термически обработанную пищу;
- - избегать контактов с лицами, которые больны ОРВИ или простудой;
- - избегать непосредственного контакта с дикими или домашними животными;
- - при использовании масок и средств защиты следить за тем, чтобы они плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот.
Cмотрите фотогалерею: Коронавирус: Минздрав обнародовал инструкции для населения и врачей
Ранее сообщалось, что у эвакуированных из КНР взяли пробы на коронавирус. Результаты проверки ожидаются завтра.
Также сегодня стало известно, что вернувшуюся из Италии украинку госпитализировали с подозрением на коронавирус.
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