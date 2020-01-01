Коронавирус: Минздрав обнародовал инструкции для населения и врачей

В МОЗ рассказали, что делать гражданам, которые после возвращения из Китая или других стран, где зафиксировали коронавирус, почувствовали симптомы ОРВИ.

В Минздраве рассказали, что делать при подозрении на коронавирус mukachevo.net

В Минздраве рассказали гражданам об алгоритме действий в случае заболевания ОРВИ или подозрения на инфицирование коронавирусом COVID-19. Соответствующие материалы во вторник, 25 февраля, обнародовала пресс-служба ведомства.

Так, гражданам, которые были в Китае или в странах, где зафиксированы случаи коронавируса, в случае наличия симптомов острого вирусного заболевания Минздрав рекомендует:

- как можно быстрее обратиться к врачу или вызвать бригаду экстренной медицинской помощи;

- не заниматься самолечением;

- обязательно сообщить врачам о посещении Китайской Народной республики, или одной из стран, где регистрируются случаи коронавируса;

- предоставить медработникам информацию о контакте подтвержденным или вероятно инфицированным коронавирусом COVID-19.

Врачи первичного звена при обращении пациентов с признаками ОРВИ должны:

- провести сбор эпидемиологического анамнеза для определения случая коронавируса;

- в определенных случаях (горячка, кашель и наличие в анамнезе путешествия в течение последних 14 дней в КНР или иную страну, где зафиксировано заболевание) вызвать бригаду экстренной медицинской помощи, госпитализирующую больного в определенное учреждение здравоохранения.

В медицинском учреждении должны:

- сделать тест на вирусы гриппа А и В;

- отобрать у пациента образец для исследования в вирусологической лаборатории;

- сообщить о случившемся в региональный лабораторный центр Минздрава;

- проводить активное медицинское наблюдение за пациентом, т.е. лечение ОРВИ в соответствии с общими протоколами.

В Минздраве подчеркивают, что в Украине около 2,5 тысячи инфекционных боксов, в которых могут быть размещены больные новым коронавирусом. Также в Украине две тысячи врачей инфекционных стационаров или отделений, пять тысяч среднего медицинского персонала инфекционных стационаров или отделений.

Также Минздрав обнародовал алгоритм действий относительно лабораторного обследования лиц в вирусологических лабораториях, соответствующих определению случая коронавируса Covid-19; алгоритм действий врачей-эпидемиологов при обнаружении лица, соответствующего определению случая коронавируса Covid-19.

В рекомендациях для населения, которые предоставляет ВОЗ, отмечается соблюдение обычных мер:

- не касаться руками лица - носа, рта, глаз;

- тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептическими средствами;

- во время кашля и чихания прикрывать рот и нос салфеткой или изгибом локтя;

- тщательно готовить пищу, особенно мясо и яйца, поскольку коронавирус (как и многие другие инфекции) может распространяться через недостаточно термически обработанную пищу;

- избегать контактов с лицами, которые больны ОРВИ или простудой;

- избегать непосредственного контакта с дикими или домашними животными;

- при использовании масок и средств защиты следить за тем, чтобы они плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот.

Ранее сообщалось, что у эвакуированных из КНР взяли пробы на коронавирус. Результаты проверки ожидаются завтра.

Также сегодня стало известно, что вернувшуюся из Италии украинку госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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