В Мариуполе полицейский фургон протаранил стену частного гаража

В ДТП пострадала пассажирка полицейской машины. Это уже второе ДТП с участием полиции за сегодня.

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Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло утром 25 февраля в Мариуполе. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудник Управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки Volkswagen Crafter, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП пассажирка полицейского автомобиля получила телесные повреждения.

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, это уже второе ДТП с участием полиции за сегодняшний день. Ранее стало известно, что в Кременчуге патрульный автомобиль протаранил троллейбус. ДТП спровоцировал водитель полицейского авто, который уснул за рулем.

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