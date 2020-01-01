В Украине выявили несуществующий "банк"

Нацкомиссия по ценным бумагам заявляет о мошенничестве под видом продажи акций несуществующего Украинского народного банка.

В Государственном реестре банков отсутствует информация об Украинском народном банке Без Табу

В последнее время в интернете и социальных сетях стремительно распространяется предложение инвестировать в акции несуществующего Украинского народного банка, который называет себя"инвестиционный проект". Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, 25 февраля, предупредила украинцев о рисках вкладов в подобные структуры.

Отмечается, что в Государственном реестре банков, который ведется Национальным банком Украины и содержит сведения о государственной регистрации всех банков, отсутствует информация об Украинском народном банке.

В Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведется НКЦБФР, отсутствует информация о государственной регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

По данным НКЦБФР, при попытке купить акции указанного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin. Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи через которые практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента.

Кроме того, на веб-сайте проекта отсутствует любая правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. В личном кабинете пользователя есть ссылка на такие разделы как Документы, Контакты компании, Условия пользования, Политика конфиденциальности, но все они не работают.

В связи с этим регулятор заявляет, что информация, размещенная на сайте Украинского народного банка является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски потери ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности.

Также сообщается, что информация о потенциально противоправной деятельности направлена в правоохранительные органы Украины.

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