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Зеленский назначил медика и бизнесмена заместителем секретаря СНБО

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Новый замсекретаря СНБО является доктором медицинских и фармацевтических наук, а пару лет назад, будучи бизнесменом, зарабатывал миллионы.
Зеленский сделал новое назначение в СНБО
Зеленский сделал новое назначение в СНБО
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №57/2020 во вторник, 25 февраля, обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Как вытекает из электронной декларации Соловьева, представленной им как кандидатом на должность секретаря СНБО, до назначения он работал в ОАО Высшее учебное заведение Межрегиональная академия управления персоналом, и в 2018 году получил заработную плату 44 721 грн. На сайте МАУП сообщается, что Соловьев Алексей Станиславович - доктор медицинских наук, доктор фармацевтических наук, заведует кафедрой общей и клинической фармации.

По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П.Л. Шупика, был председателем правления общественного союза Украинская медико-фармацевтическая ассоциация, а также занимался частным бизнесом, и как частный предприниматель в 2018 году получил доход 4 825 235 грн.

Ранее сообщалось, что СНБО предложил Кабмину вернуть санэпидемслужбу. Однако, возобновленная СЭС не будет заниматься проверками столовых и ресторанов.

Перед этим Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО.

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Теги: СНБО, назначение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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