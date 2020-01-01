Правоохранители нашли подозреваемых во взломе табло Одесского аэропорта

Хакеры взломали табло аэропорта и разместили на нем оскорбительные надписи об экоактивистке Грете Тунберг.

В Одесе правоохранители установили возможных взломщиков информационной системы Одесского аэропорта, которые разместили на табло издевательство над экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает единый портал органов системы МВД Украины.

Отмечается, что правоохранители проводят обыски, во время которых изымают техническое оборудование, с помощью которого возможные злоумышленники могли совершить преступление. Все изъятое будет направлено на экспертизу.

Правоохранители открыли дело по статье о Несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) (ч. 2 ст. 361) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, 16 октября прошлого года на табло аэропорта Одессы хакеры разместили фото шведской экоактивистки с надписью "Fuck you, Greta".

Ранее сообщалось, что СМИ узнали, кто стоит за взломом переписки Макрона в 2017 году.

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