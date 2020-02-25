Укравтодор за год ввел в эксплуатацию 847 км дорог

Из запланированных на прошлый год бюджетных программ почти все были выполнены более чем на 90%.

В прошлом году госагентство Укравтодор ввело в эксплуатацию 847 километров дорог общей стоимостью 21 млрд гривен. Об этом говорится в публичном отчете агентства, сообщает во вторник, 25 февраля, пресс-служба Укравтодора.

"В 2019 году в эксплуатацию было введено 847 км дорог, общей стоимостью 21 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом из запланированных на прошлый год бюджетных программ почти все были выполнены более чем на 90%.

В частности, в 2019 году Укравтодор обновил участок дороги Н-08 из Запорожья до Мариуполя на 93%, потратив на это 1,2 млрд грн. На 97% были выполнены запланированные ремонтные работы, стоимостью 4 млрд грн, по маршрутам Львов - Тернополь - Умань и Белая Церковь - Одесса - Николаев - Херсон. В общем на указанный маршрутах было введено в эксплуатацию 106, 4 км дорог.

На 100% в прошлом году были выполнены работы по обновлению дороги Р-51 Мерефа- Лозовая - Павлоград, 49 километров которой было введено в эксплуатацию в Харьковской области. Общая стоимость работ составляла 1 млрд грн.

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Ранее в Кабмине назвали дороги, которые отремонтируют в 2020 году. Всего планируют отремонтировать около четырех тысяч километров дорог, из них - 1345 км дорог государственного значения.

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