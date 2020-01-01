Итоги 25 февраля: Коронавирус в ЕС и готовность Украины

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

У въезжающих в Украину измеряют температуру dpsu.gov.ua

Коронавирус распространяется по странам Европы; всем въезжающим в Украину измеряют температуру. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

РФ впервые с 2012 года назначила торгового представителя в Украине

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Должность торгового представителя России в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Количество умерших от коронавируса в Китае превысило 2700

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая достигло 78 064 случая, из больниц успели выписать 29 745 человек, общее количество умерших увеличилось до 2715.

Трамп продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции в связи с ситуацией в Украине.

Санкционные меры против России введены из-за ситуации в Крыму. В объяснительной записке называются причины принятия такого решения: подрыв демократических процессов в Украине, которые угрожают ее миру, стабильности, суверенитету, безопасности и территориальной целостности и не только.

Всем въезжающим в Украину измеряют температуру

В пункте пропуска Тиса на Закарпатье начали проверять приезжих в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе.

Китайский коронавирус активно распространяется по миру

Количество жертв коронавируса в Италии составило 11 человек. В течение дня было две смерти. Общее количество зафиксированных случаев коронавируса возросло до 322.

Тем временем, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии. Коронавирус впервые также обнаружили в Австрии и Хорватии, Швейцарии и Германии.

США ввели санкции против РФ, КНДР, Ирака и Турции

США ввели санкции против ряда компаний и физлиц из России, Северной Кореи, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана.

“Соединенные Штаты вводят санкции против 13 иностранных организаций и физлиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии“, - говорится в сообщении Госдепа.

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