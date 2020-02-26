Сепаратисты обстреливают позиции ВСУ из минометов

За минувшие сутки сепаратисты выпустили 28 мин по позициям ВСУ, а с начала текущих суток - уже четыре.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Читай также: Жителям ОРДЛО и Крыма выдано рекордное количество загранпаспортов

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

рядом с Талаковкой из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 5 мин;

неподалеку от населенного пункта Пески стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки из станкового противотанкового гранатомета осуществили 10 выстрелов;

рядом с Красногоровкой из миномета калибра 120 мм сепаратисты выпустили три мины, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил один обстрел позиций ВСУ в районе Катериновки - из 120-мм миномета выпустили 10 мин.

Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - отметили в штабе.

С начала текущих суток сепаратисты выпустили четыре мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет.

Читай также: Дело МН17: Нидерланды засекретят имена свидетелей

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.