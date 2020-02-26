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Сепаратисты обстреливают позиции ВСУ из минометов

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За минувшие сутки сепаратисты выпустили 28 мин по позициям ВСУ, а с начала текущих суток - уже четыре.
На Донбассе продолжаются обстрелы
На Донбассе продолжаются обстрелы
facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС). 

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Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

  • рядом с Талаковкой из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 5 мин;
  • неподалеку от населенного пункта Пески стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Новомихайловки из станкового противотанкового гранатомета осуществили 10 выстрелов;
  • рядом с Красногоровкой из миномета калибра 120 мм сепаратисты выпустили три мины, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил один обстрел позиций ВСУ в районе Катериновки - из 120-мм миномета выпустили 10 мин.

Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, - отметили в штабе.

С начала текущих суток сепаратисты выпустили четыре мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет. 

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Теги: Мины, Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил 24
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Комментариев (2)
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Woodbrother    26.02.2020, 09:48
Оценка:  +2
Woodbrother
НЕТ ТАМ НИКАКИХ СЕПАРАТИСТОВ. По нашим позициям стреляет рассейская оккупационная армия. Если эти гон_доны оторвали с формы погоны, то от этого они местными не стали.
Noblesse_obliger    26.02.2020, 08:51
Оценка:  +14
Noblesse_obliger
ЗЁ и Сивуху на "ноль" и пусть договариваются!!!
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