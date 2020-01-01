Рябошапка подтвердил наличие дома во Франции: Там живет его семья

Семья генпрокурора постоянно проживает во Франции.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка признался, что у него есть доме во Франции, и там живет его семья. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о наличии у него недвижимости во Франции, пишет УНИАН.

Приобрели мы дом еще во времена, когда Петр Порошенко был президентом. Это было еще в 2016 году. Дом приобретен в кредит, который сейчас жена и выплачивает за счет заработной платы, получаемой в Европейском суде, - отметил Рябошапка.

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Он добавил, что зарплата жены является достаточной для оплаты этого кредита. На вопрос, часто ли он там бывает, генпрокурор ответил:

Конечно, достаточно часто. Там же моя жена и мои дети живут.

Комментарий Рябошапки о доме во Франции с 2:05:

Напомним, генпрокурор Рябошапка заявил, что следствию известны лица, которые могли быть причастны к утечке информации по делам Майдана.

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