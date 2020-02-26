Зеленский: Крым – это не предмет торга

Президент Зеленский заявил, что оккупированный Крым не будет предметом торга в вопросе установления мира на Донбассе.

Сегодня, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме, посвященном вопросам оккупированного Крыма. Он заявил, что оккупированный Россией Крым не станет “разменной монетой“ с РФ в вопросе завершения войны на Донбассе. Об этом он сказал на форуме “Age of Crimea 2020“.

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Так, президент Владимир Зеленский отметил, что на данный момент правительство делает все возможное для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе. Также он заявил, что территория оккупированного Крыма может стать “ценой“ мира на Донбассе.

Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине. Сделаем все, чтобы над Крымом снова взвился украинский флаг, - отметил президент.

По словам президента, это очень сложное задание и решить его завтра не получится. Однако есть вещи, которые Украина может и должна делать уже сегодня.

Первое - поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию. То, что они из соображений безопасности не говорят об этом вслух, не значит, что их нет. Они должны знать, что государство о них не забыла, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский о Крыме смотреть с 11-й минуты:

Напомним, ранее Трамп на год продлил санкции против РФ из-за Крыма.

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