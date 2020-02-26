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Зеленский: Крым – это не предмет торга

Комментариев: 6
Президент Зеленский заявил, что оккупированный Крым не будет предметом торга в вопросе установления мира на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Сегодня, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме, посвященном вопросам оккупированного Крыма. Он заявил, что оккупированный Россией Крым не станет “разменной монетой“ с РФ в вопросе завершения войны на Донбассе. Об этом он сказал на форуме “Age of Crimea 2020“. 

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Так, президент Владимир Зеленский отметил, что на данный момент правительство делает все возможное для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе. Также он заявил, что территория оккупированного Крыма  может стать “ценой“ мира на Донбассе.

Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. И не терять каждый день лучших наших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине. Сделаем все, чтобы над Крымом снова взвился украинский флаг, - отметил президент.

По словам президента, это очень сложное задание и решить его завтра не получится. Однако есть вещи, которые Украина может и должна делать уже сегодня.

Первое - поддержка граждан, которые живут в Крыму или имеют крымскую регистрацию. То, что они из соображений безопасности не говорят об этом вслух, не значит, что их нет. Они должны знать, что государство о них не забыла, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский о Крыме смотреть с 11-й минуты:

Напомним, ранее Трамп на год продлил санкции против РФ из-за Крыма. 

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Теги: Зеленский, Крым, Оккупация, Война, Донбасс, Россия
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Комментариев (6)
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DmitriyMakarov    26.02.2020, 12:23
Оценка:  -6
DmitriyMakarov
Это то, о чем МИД РФ говорит уже шестой год - вопрос Крыма не обсуждается. Зеля этот тезис чуть "допилил", чтоб не делать резких разворотов, а то майдановцев может укачать.
Russian-Troll    26.02.2020, 12:13
Оценка:  -7
Russian-Troll
А с вами никто и не торгуется.
ИИИИИИИИИИ    26.02.2020, 12:01
Оценка:  -7
ИИИИИИИИИИ
Крым вернуть - я не против, очень даже. Но вопрос в том, что РФ вгатила туда кучу бабла и даже уже только по этой причине не отдаст. Даже если их верховный карлик крякнет. Да и за шесть лет уже подросло поколение, которое считает себя россиянами.
ИИИИИИИИИИ    26.02.2020, 12:02
Оценка:  -7
ИИИИИИИИИИ
Вот если мы дорастём до уровня жизни Швейцарии, например - тогда к нам сами все поломятся..
ИИИИИИИИИИ    26.02.2020, 12:02
Оценка:  -7
ИИИИИИИИИИ
И какая-то тварь уже минуснула..
Spellpusha    26.02.2020, 11:55
Оценка:  +12
Spellpusha
Крим можна повернути, якщо фрагментувати РФ на незалежні від кремля республіки. Тоді буде і Крим і мир і справедливість для незалежних націй, а найголовніше усунення загроз і викликів.
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