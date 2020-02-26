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Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко

Комментариев: 7
Президент подтвердил, что встречался с Тигипко.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Офис Президента

Президент Украины заявил, что действительно встречается с Сергеем Тигипко и ведет переговоры и собеседования с многими людьми. Об этом он сегодня рассказал в комментарии журналистке Власте Лазур, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Twitter.

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Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда“, - прокомментировал Зеленский.

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP



Напомним, сегодня утром сразу три источника близкие к власти заявили, что Зеленский намерен снять Гончарука с должности премьер-министра, а на его место назначить Тигипко.

Справка.

Сергей Тигипко – один из ветеранов украинской политики. Впервые он появился на госслужбе в качестве заместителя премьер-министра при тогдашнем премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко. В 1990-2000 годах он был министром экономики при правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. В 2010 году Сергей Тигипко и сам баллотировался на пост президента, заняв на выборах третье место. На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с “Партией регионов“ Януковича и занял пост заместителя премьер-министра при премьере Азарове.

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Комментариев (7)
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Роман    26.02.2020, 12:55
Оценка:  0
Роман
Дно пробито
Ждем Януковича спикером Рады , Хорошковского главой СБУ, а Азирива вице-премьером по экономике
зелебобики ликуют
alex-zol    26.02.2020, 12:14
Оценка:  -9
alex-zol
Верните Азарова!!!
МаксимУм    26.02.2020, 12:39
Оценка:  +6
МаксимУм
Не сейчас, СИЗО у лукьяна и так перегружено.
SergioS    26.02.2020, 12:09
Оценка:  +10
SergioS
Ух ты. Регианалы вылазят из окопов?
Lyonya-Space    26.02.2020, 12:02
Оценка:  +9
Lyonya-Space
Мдааааа.....
Лучше тогда уж бурята Еханурова, от него и то вреда поменьше будет.
Не удивлюсь если ещё и с набреалининым Хорошковским начнёт вести переговоры.
dimasvetik    26.02.2020, 11:55
Оценка:  +11
dimasvetik
Я Тегибко не доверяю! по двум причинам. Первое он олигарх (а мы мечтаем их убрать с политики)! Второе он работал при Яныке и Азарове! Такое впечитление что специально возвращают всех ставлиников партии рыгыонов
DmitriyMakarov    26.02.2020, 12:15
Оценка:  -6
DmitriyMakarov
Не прогуливай уроки, мечтающий.
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