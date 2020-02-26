Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко
Президент Украины заявил, что действительно встречается с Сергеем Тигипко и ведет переговоры и собеседования с многими людьми. Об этом он сегодня рассказал в комментарии журналистке Власте Лазур, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Twitter.
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“Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда“, - прокомментировал Зеленский.
Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP
— Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020
Напомним, сегодня утром сразу три источника близкие к власти заявили, что Зеленский намерен снять Гончарука с должности премьер-министра, а на его место назначить Тигипко.
Справка.
Сергей Тигипко – один из ветеранов украинской политики. Впервые он появился на госслужбе в качестве заместителя премьер-министра при тогдашнем премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко. В 1990-2000 годах он был министром экономики при правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. В 2010 году Сергей Тигипко и сам баллотировался на пост президента, заняв на выборах третье место. На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с “Партией регионов“ Януковича и занял пост заместителя премьер-министра при премьере Азарове.
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Ждем Януковича спикером Рады , Хорошковского главой СБУ, а Азирива вице-премьером по экономике
зелебобики ликуют
Лучше тогда уж бурята Еханурова, от него и то вреда поменьше будет.
Не удивлюсь если ещё и с набреалининым Хорошковским начнёт вести переговоры.