Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко

Президент подтвердил, что встречался с Тигипко.

Президент Украины заявил, что действительно встречается с Сергеем Тигипко и ведет переговоры и собеседования с многими людьми. Об этом он сегодня рассказал в комментарии журналистке Власте Лазур, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Twitter.

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“Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда“, - прокомментировал Зеленский.

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP

— Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020





Напомним, сегодня утром сразу три источника близкие к власти заявили, что Зеленский намерен снять Гончарука с должности премьер-министра, а на его место назначить Тигипко.

Справка.

Сергей Тигипко – один из ветеранов украинской политики. Впервые он появился на госслужбе в качестве заместителя премьер-министра при тогдашнем премьере Павле Лазаренко в 1997 году и оставался в течение 2 лет, работая на преемника Лазаренко Валерия Пустовойтенко. В 1990-2000 годах он был министром экономики при правительстве Виктора Ющенко, который стал президентом в 2005 году. В 2010 году Сергей Тигипко и сам баллотировался на пост президента, заняв на выборах третье место. На парламентских выборах в 2012 году объединил свои усилия с “Партией регионов“ Януковича и занял пост заместителя премьер-министра при премьере Азарове.



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