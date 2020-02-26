В Харькове переименовали проспект Григоренко в проспект Жукова

Депутат Игорь Черняк заявил, что будет оспаривать данное решение.

Активисты у входа в мэрию с плакатами на Кернеса suspilne.media

Харьковский городской совет утвердил переименование проспекта Григоренка в проспект Жукова. “За“ проголосовало 62 депутата, 8 выступили против данного решения. Об этом сообщает kh.vgorode.ua.

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В день голосования, 26 февраля, мэрию охраняют около 60 правоохранителей. Кроме того, у входа дежурят протестующие, которые держат плакаты с изображением карикатур на главу города Геннадия Кернеса.

Как сообщается, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил на сессии, что маршал СССР Георгий Жуков не попадает под действие закона о декоммунизации из-за того, что он принимал участие в борьбе с нацизмом.

В свою очередь депутат Игорь Черняк сказал, что у него есть данные подтверждающие, что работников коммунальных предприятий заставляли участвовать в голосовании, а сегодняшнее решение пообещал оспорить в судебном порядке.

Итоги голосования по переименованию проспекта Григоренко в Жукова kh.vgorode.ua

Напомним, ранее в Одессе убрали последний памятник Жукову.

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