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В Харькове переименовали проспект Григоренко в проспект Жукова

Комментариев: 5
Депутат Игорь Черняк заявил, что будет оспаривать данное решение.
Активисты у входа в мэрию с плакатами на Кернеса
Активисты у входа в мэрию с плакатами на Кернеса
suspilne.media

Харьковский городской совет утвердил переименование проспекта Григоренка в проспект Жукова. “За“ проголосовало 62 депутата, 8 выступили против данного решения. Об этом сообщает kh.vgorode.ua

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В день голосования, 26 февраля, мэрию охраняют около 60 правоохранителей. Кроме того, у входа дежурят протестующие, которые держат плакаты с изображением карикатур на главу города Геннадия Кернеса.

Как сообщается, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил на сессии, что маршал СССР Георгий Жуков не попадает под действие закона о декоммунизации из-за того, что он принимал участие в борьбе с нацизмом.

В свою очередь депутат Игорь Черняк сказал, что у него есть данные подтверждающие, что работников коммунальных предприятий заставляли участвовать в голосовании, а сегодняшнее решение пообещал оспорить в судебном порядке. 

Итоги голосования по переименованию проспекта Григоренко в Жукова
Итоги голосования по переименованию проспекта Григоренко в Жукова
kh.vgorode.ua

Напомним, ранее в Одессе убрали последний памятник Жукову

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Теги: Харьков, Проспект Жукова, Переименование, Кернес
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Комментариев (6)
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shk67    26.02.2020, 13:02
Оценка:  0
shk67
Гепу нужно придушить. Чуть-чуть.
ВпоискахЛета    26.02.2020, 12:43
Оценка:  +1
ВпоискахЛета
вся хрень на свете из - за принципиальныхдураков
ВосставшийИзБана    26.02.2020, 12:48
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Гепа - принципиальная сволочь.
Woodbrother    26.02.2020, 12:42
Оценка:  +4
Woodbrother
Почему совки не могкт жить без своих палачей. Просто удивительна такая упоротость.
ЛаптиВверх    26.02.2020, 12:40
Оценка:  +5
ЛаптиВверх
А Жуков это кто?
Woodbrother    26.02.2020, 12:43
Оценка:  +5
Woodbrother
Это тот падонок, который из совков кровавую колбасу делал
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