Новая эвакуация украинцев из Китая не планируется – Скалецкая

Оставшихся в Китае украинцев могут эвакуировать самолетом другого государства.

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Сейчас подготовка к еще одной эвакуации граждан Украины из Китая не ведется. Украинцев, желающих покинуть Ухань, может забрать миссия другого государства, поэтому и карантин они будут проходить не в Украине. Об этом в комментарии УНН сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, из госбюджета средства были выделены только для одной эвакуационной миссии.

Сейчас только 3 или 4 человека изъявили желание эвакуации, ведется в первую очередь работа с МИД по нахождению тех авиабортов, кто будет осуществлять эвакуацию своих граждан, для того, чтобы присоединить наших к этому борту, - сказала Скалецкая.

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По ее словам, на сегодня “больше стоит задача помочь тем единицам, которые остались, если они еще будут иметь желание, найти пути, как их вывезти из Китая“.

Но на сегодня вопрос о том, что это будет происходить непосредственно в Украине, не стоит, - добавила министр.

Напомним, по данным МИД, еще шесть украинцев хотят эвакуироваться из Уханя. Всего в центре эпидемии в провинции Хубей остается 39 граждан Украины.

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