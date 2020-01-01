Согласно данным «Исследования привлекательности фармацевтических компаний Украины как работодателей» за 2019 год от специализированного агентства Фарма Персонал, привлекательность компании Дельта Медикел в 2019 году поднялась на 22 строчки — с 50 на 28 место. На сегодняшний день это является самой высокой динамикой среди представленных 73 компаний.

В исследовании агентства Фарма Персонал (проводится ежегодно, в период с октября по декабрь) принимают участие менеджеры и медицинские представители фармацевтических компаний, которые в период исследования работают или в поиске работы. В 2019 году на основании полученных анкет опрошенных был составлен рейтинг общей привлекательности 73 фармацевтических компании, где хотели бы работать респонденты.

Согласно данным «Исследования привлекательности фармацевтических компаний Украины как работодателей», всего рекомендовали хотя бы одну компанию как хорошего работодателя 701 респондент. Получено 1157 пожеланий работать в 73 компаниях, и 695 отзывов о 53 компаниях, в которых у респондентов нет желания работать. Компаний только с позитивными отзывами – 26, с позитивными и негативными отзывами – 47, только с негативными отзывами — 6.

У Дельта Медикел, согласно статистике, в 2019 году была самая быстрая динамика среди работодателей фармацевтического рынка. Необходимо отметить, что до 2017 года компания находилась ниже 70 позиции и не попала в рейтинг. В 2017 году Дельта Медикел заняла 51 строчку рейтинга работодателей, в 2019 – 28.

Кстати, в Украине работают около 200 компаний, имеющих внешнюю службу. Это означает, что около 130 компаний не были упомянуты реципиента ни разу, что говорит о низком восприятии их HR-бренда на рынке труда.

Дельта Медікел визнана одним з найпривабливіших работодавців фармацевтичного ринку України

Згідно з даними «Дослідження привабливості фармацевтичних компаній України, як роботодавців» за 2019 рік від спеціалізованої агенції Фарма Персонал, привабливість компанії Дельта Медікел у 2019 році піднялася на 22 рядки – з 50 на 28 місце. Сьогодні це найшвидша динаміка серед представлених 73 компаній.

В дослідженні агенції Фарма Персонал (проводиться щорічно, в період з жовтень-грудень) беруть участь менеджери та медичні представники фармацевтичних компаній, які в період дослідження працюють, або шукають роботу. У 2019 році на основі отриманих анкет було створено загальний рейтинг привабливості 73 фармацевтичних компаній, де б хотіли працювати респонденти.

Згідно даним «Дослідження привабливості фармацевтичних компаній України, як роботодавців», всього рекомендували хоча б одну компанію як привабливого роботодавця 701 респондент. Отримано 1157 побажань працювати у 73 компаніях, та 695 відгуків щодо 53 компаній, в яких респонденти ніколи б не хотіли працювати. Компаній з лише позитивними відгуками – 26, з позитивними та негативними – 47, лише з негативними – 6.

У Дельта Медікел, згідно даним статистики, у 2019 році була найшвидша динаміка серед роботодавців фармацевтичного ринку. Варто зазначити, що до 2017 року компанія знаходилася нижче 70 позиції та взагалі не потрапила до рейтингу. У 2017 році Дельта Медікел посіла 51 рядок рейтингу роботодавців, у 2019 році – 28.

Доречи, в Україні працює біля 200 компаній, які мають зовнішню. Це означає, що близько 130 компаній взагалі не згадали реципієнти, що говорить про низьке сприйняття HR-бренду на ринку праці.

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