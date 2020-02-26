Зеленский конфликтовал с Разумковым и предлагал ему уйти в отставку - СМИ

У президента произошел неприятный разговор со спикером парламента.

Президент Владимир Зеленский посоветовал председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову уволиться, если ему не нравится работа в парламенте. В ответ Разумков предложил Зеленскому инициировать голосование за свою отставку, если президент недоволен работой ВР. Об это со ссылкой на собственные источники сообщает Украинская Правда.

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Источники издания сообщают, что у Разумкова произошел неприятный разговор с Зеленским во время которого они оба ставили друг другу ультиматумы. Спикер парламента заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов депутатов.



Разумков хочет меньше ассоциироваться с негативными историями, в которые попадают нардепы от "Слуги Народа". Он также попросил президента повлиять на партию, чтобы в ней занимали более активную позицию по "зашкварам".



В ответ Зеленский предложил спикеру уйти в отставку, если его что-то не устраивает. Тот, в свою очередь, якобы ответил, что президент может инициировать голосование за снятие с должности спикера, если ему что-то не нравится в работе парламента.



Напомним, Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко.

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