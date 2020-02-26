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"Категорически не согласны" – РФ о Дне сопротивления оккупации Крыма

Комментариев: 23
В Кремле прокомментировали указ Зеленского об учреждении Дня сопротивления российской оккупации Крыма.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
wikimedia.org

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Учреждение в Украине “Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя“ не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане “приняли решение воссоединиться с Россией“. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского, пишут российские СМИ.

Мы с такой формулировкой категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма, - заявил представитель Кремля.

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Песков также уверен, что жители Крыма не одобрят учреждение в Украине Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Реакция (Кремля на этот указ – ред.) совершенно понятная. Я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, - сказал Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об издании Указа о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым, который будет отмечаться в Украине 26 февраля. Он также заявил, что вопрос Крыма не снимается с повестки дня и не может стать “ценой для мира на Донбассе“.

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Теги: Песков, Россия, Крым, аннексия Крыма, Зеленский
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Комментариев (23)
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ЖИД-ПАРАЗИТ    26.02.2020, 14:31
Оценка:  0
ЖИД-ПАРАЗИТ
А также, День Окупации Якутии, Бурятии, Чечни, Дагестана, Сахалина, Калмыкии, Осетии, Кубани и т.д
Там Кацапии осталось на 200 км.
KIBARG    26.02.2020, 14:25
Оценка:  +5
KIBARG
Оккупантов мнения не спрашивали.
Boxelohos    26.02.2020, 14:22
Оценка:  +4
Boxelohos
"Речь идет об убийстве майора 10-й Сакской бригады морской авиации Станислава Карачевского. Военный погиб около полуночи 6 апреля 2014 года от двух выстрелов в спину из автомата АК-74". В спину...почерк русских
Путин-Xyйло    26.02.2020, 14:05
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Если ПисЬкова что-то не устраивает, пусть расслабится и получает "удовольствие"!
Fitte    26.02.2020, 14:04
Оценка:  -11
Fitte
только минуса , а сказать чёт путное нету , в этом вся суть кастрюль.
ВосставшийИзБана    26.02.2020, 14:18
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
А что можно путного сказать про беспутные заявы беспутного фраера?
Fitte    26.02.2020, 13:56
Оценка:  -11
Fitte
а чё кастрюли минусуете , это же правда , да же по укр. тв показали.
Fitte    26.02.2020, 13:51
Оценка:  -11
Fitte
а в Крыму кто-то сопротивлялся ? Там только орали некоторые военные что америка нам поможет ?
Woodbrother    26.02.2020, 13:55
Оценка:  +6
Woodbrother
В Крыму рассейским оккупантами за три первых дня оккупации были убиты 21 человек. Это совсем не полные данные. На самом деле погибших больше. были потери и среди российских фашистов. Во время перестрелки возле одной из симферопольских частей как минимум 5 лаптей нашли свою смерть.
Woodbrother    26.02.2020, 13:56
Оценка:  +7
Woodbrother
После особождения Крыма от российских фашистов данные будут уточнены.
Fitte    26.02.2020, 13:59
Оценка:  -11
Fitte
как говорят в украине . дурэнь думкою багатiе
Fitte    26.02.2020, 14:02
Оценка:  -10
Fitte
источник информации в студию
Путин-Xyйло    26.02.2020, 14:16
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Fitte "зазват крыма жертвы" -Гугл в помощ!
Путин-Xyйло    26.02.2020, 14:19
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Fitte Сразу предупреждаю, при так называемом "освобождении" жертв как бы не было, поскольку и освобождения не было, был захват!
Graddfeydd    26.02.2020, 13:41
Оценка:  +10
Graddfeydd
"Значит, хорошие сапоги, надо брать!"

Если кремляди "категорически не согласны", значит всё правильно сделано.
Woodbrother    26.02.2020, 13:18
Оценка:  +13
Woodbrother
С каких это пор бурятские морды в салатово- зеленой военной форме стали "крымчанами" ?
WTF2wtf    26.02.2020, 13:16
Оценка:  +16
WTF2wtf
А Украина не согласна с российской оккупацией Крыма с Донбассом и путинской войной на Донбассе ...
Woodbrother    26.02.2020, 13:19
Оценка:  +10
Woodbrother
С оккупацией Крыма российскими фашистами Украина так же не согласна.
WTF2wtf    26.02.2020, 13:23
Оценка:  +12
WTF2wtf
Я и о Крыме, и о Донбассе написал
zheka-yakob    26.02.2020, 13:19
Оценка:  -22
zheka-yakob
Лупомовный, всем на твоё согласие или несогласие насрать.
Woodbrother    26.02.2020, 13:22
Оценка:  +15
Woodbrother
Да и на вас лаптей всем в мире нас_рать. Ловите новые санкции от ЕС,США, Японии и других развитых стран.
WTF2wtf    26.02.2020, 13:22
Оценка:  +15
WTF2wtf
Упоротый фашист из москвы стандартно несет нацистский срач, отрабатывая бюджетную пайку ...
KIBARG    26.02.2020, 14:27
Оценка:  +4
KIBARG
*обещание о пайке..
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