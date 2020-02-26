"Категорически не согласны" – РФ о Дне сопротивления оккупации Крыма

В Кремле прокомментировали указ Зеленского об учреждении Дня сопротивления российской оккупации Крыма.

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Учреждение в Украине “Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя“ не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане “приняли решение воссоединиться с Россией“. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского, пишут российские СМИ.

Мы с такой формулировкой категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма, - заявил представитель Кремля.

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Песков также уверен, что жители Крыма не одобрят учреждение в Украине Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Реакция (Кремля на этот указ – ред.) совершенно понятная. Я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, - сказал Песков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об издании Указа о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым, который будет отмечаться в Украине 26 февраля. Он также заявил, что вопрос Крыма не снимается с повестки дня и не может стать “ценой для мира на Донбассе“.

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