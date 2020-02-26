В Ровно подросток угнал маршрутку и возил по городу пассажиров

17-летний парень был трезв и следовал четко по маршруту, поэтому у пассажиров не возникло подозрений.

Копы нашли остановили маршрутку, когда узнали об ее угоне rivnepost.rv.ua

Читай также: В Днепре проучили водителя, обидевшего ветерана с инвалидностью

В Ровно 17-летний парень угнал маршрутку и возил по городу пассажиров. Об этом пишет местное издание “Рівне вечірнє“.

Инцидент произошел утром 26 февраля с маршруткой номер 51. Как потом объяснил подросток, рано утром он шел по городу, увидел маршрутку с ключами и решил развлечься — покататься. Молодой человек был трезв и двигался четко по маршруту. Пассажиры не заподозрили неладное.

Около половины седьмого утра полицейские остановили ехавший по центру микроавтобус и задержали “водителя“ и пассажиров — троих мужчин.

Читай также: Под Киевом горел автобус с пассажирами

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Натальи Воеводы, к ним поступил вызов о похищении транспортного средства. Отсутствие маршрутки на месте обнаружил ее водитель, когда вышел из дома. Он пояснил, что оставил ключи и документы внутри микроавтобуса.

Остановившие маршрутку полицейские выяснили, что за рулем — 17-летний житель Малого Алексина (северный пригород Ровно). На место происшествия прибыл его отец, а также настоящий водитель маршрутки. Пассажиров отпустили, юноша дает пояснения полицейским.

Напомним, в Киеве пассажиры избили карманника и выбросили его из маршрутки. В сеть попало видео, как парень попался на воровстве и был наказан непосредственно на месте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.