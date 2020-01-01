Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог: Опубликовано видео
Мужчину быстро потушили, но он получил серьезные ожоги.
26 февраля на пикете под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, мужчина получил ожоги, но остался жив. Об этом сообщает Информатор.
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По данным СМИ, причиной поступка мужчины стал земельный вопрос. Своим поступком он попытался привлечь к себе внимание властей и журналистов. Мужчина говорит, что “его не слышит власть“.
Мужчину быстро потушили, однако он получил сильные ожоги разной тяжести.
Напомним, в Полтаве вину за беспорядки в Новых Санжарах возложили на власть.
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