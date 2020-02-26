В Украине будут платить за героизм

Кабинет министров принял решение о выплатах стипендий за геройские поступки.

Читай также: Нардеп-борец Жан Беленюк получил президентскую стипендию

Правительство на заседании в среду, 26 февраля, приняло решение о введении денежного вознаграждение за совершение героического поступка. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм.

Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили героический поступок. 207 человек получат по 105 тыс. гривен как одноразовую помощь от государства, - написал Гончарук.

Читай также: Новосад рассказала, повысят ли студентам стипендии

Кроме того, правительство направило 11,6 млн грн на одноразовую денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения.

Напомним, студенты, проживающие на линии соприкосновения, будут получать социальную стипендию. Сумма стипендий будет отличаться в зависимости от учебного заведения студента и его социального статуса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.