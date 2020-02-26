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В Украине будут платить за героизм

Комментариев: 2
Кабинет министров принял решение о выплатах стипендий за геройские поступки.
За героизм будут платить
За героизм будут платить
facebook.com/MNS.GOV.UA

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Правительство на заседании в среду, 26 февраля, приняло решение о введении денежного вознаграждение за совершение героического поступка. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Телеграмм.

Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, которые совершили героический поступок. 207 человек получат по 105 тыс. гривен как одноразовую помощь от государства, - написал Гончарук.

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Кроме того, правительство направило 11,6 млн грн на одноразовую денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16-ти воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения.

Напомним, студенты, проживающие на линии соприкосновения, будут получать социальную стипендию. Сумма стипендий будет отличаться в зависимости от учебного заведения студента и его социального статуса.

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Теги: стипендии, Кабмин, правительство, социальные выплаты, выплаты, герой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTFwtfPETYX    26.02.2020, 17:26
Оценка:  -1
WTFwtfPETYX
Всем хероям будут давать по 1 кг подзалупного сыра) новость для кастрюлей, страна в которой матерям платят пособие на ребенка, на которое нельзя купить три пачки памперсов))) кончалыги)))
nelci    26.02.2020, 17:25
Оценка:  -2
nelci
Хорошее предложение, главное кто будет определять, где есть геройство, а где просто благородный поступок....
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