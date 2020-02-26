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Пристайко пояснил, что кроется под "планом Б" для Донбасса

Комментариев: 3
Поскольку Минские договоренности не работают, Украина рассматривает другие варианты решения проблемы.
Вадим Пристайко рассказал про план Б для Донбасса
Вадим Пристайко рассказал про план Б для Донбасса
Фейсбук МИД

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Возможным “планом Б“ для разрешения ситуации на Донбассе является введение миротворческой миссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума “Age of Crimea“ в Киеве в среду, пишет Интерфакс-Украина.

Президент действительно говорил о том, что существует “план Б“, но это не означает, что “план Б“ - это бетонная стена высотой 6 метров. Это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Например, миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, - заявил глава МИД.

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Пристайко отметил, что реализация Минских договоренностей остановилась в том состоянии, в котором она сейчас есть. Эти договоренности не дают ожидаемого прогресса, поэтому рассматриваются варианты, которые “Минском“ не предусмотрены.

Напомним, ранее Пристайко уже заявлял, что минские соглашения необходимо изменить. Некоторые пункты договоренностей невозможно реализовать, а сам документ исчерпал себя.

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Теги: Минские соглашения, Пристайко, МИД, конфликт на Донбассе, миротворцы
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Комментариев (3)
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zheka-yakob    26.02.2020, 14:20
Оценка:  -4
zheka-yakob
Полезете на Донбасс, получите по дупомовной роже))
WTF2wtf    26.02.2020, 14:34
Оценка:  +1
WTF2wtf
Россия хочет так и оставить оккупированный ей Донбасс в таком говне и без прав, как сейчас она с ним сотворила?
Это смешно для запоребрикового быдла, для упоротых нацистов из раши, сравших на миллионы местных Донбасса?
WTF2wtf    26.02.2020, 14:36
Оценка:  +1
WTF2wtf
Донбасс же для президента россии как третьесортные рабы даже на фоне захваченного им Крыма ... а населения на оккупированном россией Донбассе было больше, чем во всем Крыму
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