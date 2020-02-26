Пристайко пояснил, что кроется под "планом Б" для Донбасса

Поскольку Минские договоренности не работают, Украина рассматривает другие варианты решения проблемы.

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Возможным “планом Б“ для разрешения ситуации на Донбассе является введение миротворческой миссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума “Age of Crimea“ в Киеве в среду, пишет Интерфакс-Украина.

Президент действительно говорил о том, что существует “план Б“, но это не означает, что “план Б“ - это бетонная стена высотой 6 метров. Это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Например, миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, - заявил глава МИД.

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Пристайко отметил, что реализация Минских договоренностей остановилась в том состоянии, в котором она сейчас есть. Эти договоренности не дают ожидаемого прогресса, поэтому рассматриваются варианты, которые “Минском“ не предусмотрены.

Напомним, ранее Пристайко уже заявлял, что минские соглашения необходимо изменить. Некоторые пункты договоренностей невозможно реализовать, а сам документ исчерпал себя.

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