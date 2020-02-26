"Украина" вместо "Отечество": Минобразования изменило школьный предмет

Правительство Украины одобрило постановление.

Отныне учащиеся украинских школ будут изучать обновленный предмет “Защита Украины“ вместо “Защиты Отечества“. Данное постановление правительство приняло 26 февраля. Об этом сообщает Министерство образования и науки у себя на сайте.

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“Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет “Защита Отечества“ - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета “Защита Отечества“ на “Защиту Украины“, - заявила министр образования и науки Анна Новосад.

Так, в министерстве заявили, что важно, чтобы цели, которые закладываются в изучение каждого предмета, в том числе и “Защита Украины“, также отражались и в учебниках, по которым учатся украинские дети. По словам министерства, данная трансформация продлится несколько лет, что позволит сделать процесс более качественным.

Защита Украины“ - обязательный для изучения в 10-11 классах предмет. Его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий, - пишет Новосад.

Напомним, ранее Первая леди занялась реформированием украинских школ.

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