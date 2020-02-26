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"Украина" вместо "Отечество": Минобразования изменило школьный предмет

Комментариев: 3
Правительство Украины одобрило постановление.
Министр образования и науки Анна Новосад
Министр образования и науки Анна Новосад
facebook.com/UAMON

Отныне учащиеся украинских школ будут изучать обновленный предмет “Защита Украины“ вместо “Защиты Отечества“. Данное постановление правительство приняло 26 февраля. Об этом сообщает Министерство образования и науки у себя на сайте

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“Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет “Защита Отечества“ - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета “Защита Отечества“ на “Защиту Украины“, - заявила министр образования и науки Анна Новосад.

Так, в министерстве заявили, что важно, чтобы цели, которые закладываются в изучение каждого предмета, в том числе и “Защита Украины“, также отражались и в учебниках, по которым учатся украинские дети. По словам министерства, данная трансформация продлится несколько лет, что позволит сделать процесс более качественным.

Защита Украины“ - обязательный для изучения в 10-11 классах предмет. Его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий, - пишет Новосад.

Напомним, ранее Первая леди занялась реформированием украинских школ

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Теги: Новосад, Школа, Образование, Украина, Школьные предметы
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Комментариев (3)
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ARKS2801    26.02.2020, 15:49
Оценка:  0
ARKS2801
Такое впечатление, что пересматриваешь Убить дракона, маразм на каждом шагу. " Отче наш "эта вся шушера вспомнила и читает , а "Отечество" их не устраивает. Капец какой то.
WTFwtfPETYX    26.02.2020, 15:42
Оценка:  -5
WTFwtfPETYX
У кастрюлеголовых выблядков нету отечества, они мандруют по всему свету в поисках немытых унитазов, по этому НА Украине, всё разрушено, разломано, разворовано, так, что они всё правильно заменили, молодцы.
Frenki-zol    26.02.2020, 15:02
Оценка:  -11
Frenki-zol
дно, за какие шиши квартирку прикупило????
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