У 48 эвакуированных из Ухани тесты не выявили коронавирус – СНБО

Результаты тестов остальных граждан, находящихся в Новых Санжарах, пока не готовы.

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У эвакуированных из Китая граждан, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус: 48 из них здоровы, результаты остальных еще не готовы. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет Украинская правда.

У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу были взяты 89 проб у тех людей, которые приехали из Ухани, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время, и мы сразу будем сообщать нашему населению, - рассказал Данилов.

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Данилов сообщил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в медцентре в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл борт с эвакуированными из Уханя. Домой вернулись 48 украинцев, вместе с которыми из Китая эвакуировали и 29 иностранцев.

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