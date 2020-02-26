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Пьяный винничанин ворвался в синагогу, начал орать матом и бить людей

Комментариев: 2
Полиция задержала жителя Винницы, который ворвался в синагогу, начал материться и выкрикивать антисемитские логунги.
Пьяный винничанин ворвался в синагогу, начал орать матом и бить людей
Пьяный винничанин ворвался в синагогу, начал орать матом и бить людей
pixabay.com

Как сообщается,24 февраля, в помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который матерился, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из посетителей. Полиция задержала мужчину. Ему инкриминируют хулиганство, и разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает пресс-служба винницкой полиции. 

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Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

По данному факту следственным отделом винницкой полиции открыто два уголовных производства - по ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. За такие действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пьяный мужчина, который ворвался в синагогу
Пьяный мужчина, который ворвался в синагогу
vn.npu.gov.ua

Напомним, ранее под Ровно хулиганы забили до смерти многодетного отца. 

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Теги: Винница, Синагога, Пьяный мужчина, Полиция
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Комментариев (2)
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МаксимУм    26.02.2020, 16:29
Оценка:  +10
МаксимУм
Может гроцмана с вальцманом увидел?
colavova    26.02.2020, 16:51
Оценка:  +8
colavova
зельцмана искал))
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