Пьяный винничанин ворвался в синагогу, начал орать матом и бить людей
Как сообщается,24 февраля, в помещение синагоги в Виннице ворвался нетрезвый мужчина, который матерился, выкрикивал антисемитские лозунги и применил силу к одному из посетителей. Полиция задержала мужчину. Ему инкриминируют хулиганство, и разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает пресс-служба винницкой полиции.
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Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель. В момент совершения преступления мужчина был пьян.
По данному факту следственным отделом винницкой полиции открыто два уголовных производства - по ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. За такие действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее под Ровно хулиганы забили до смерти многодетного отца.
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