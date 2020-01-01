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Коляда: В Крыму по политическим и религиозным мотивам преследуют 90 крымчан

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Министр по делам ветеранов Коляда заявила о репрессиях на территории оккупированного Крыма.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда
Скриншот

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что в оккупированном Крыму власти РФ подвергают репрессиям местное население. По ее словам, по политическим и религиозным мотивам в Крыму преследуется, по меньшей мере, 90 человек и их количество продолжает расти. Об этом она завила на форуме Age of Crimea, который посвящен Дню крымского сопротивления российской оккупации. 

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Как в своем выступлении Оксана Коляда отметила, что сейчас на территории Крыма происходят репрессии в отношении культуры, языка, религии и политических взглядов местного населения. Также она подчеркнула, что власти РФ проводят милитаризацию полуострова.

По данным правозащитников, в 2019 году на полуострове зафиксированы 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, так называемых бесед, 335 случаев ареста, 33 вынесены приговоры в отношении политзаключенных Крыма, 252 случая продления сроков содержания под стражей. Известно о 578 случаях нарушения прав на справедливый суд, 90 случаев - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 69 этапирований политзаключенных, - сказала министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. 

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Теги: Крым, Оккупация, Коляда, Репрессии
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