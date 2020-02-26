Рабинович: С 1 апреля в Украине не будет медицины из-за нехватки средств

Правительство Гончарука отказалось финансировать медицину. С первого апреля и врачи, и пациенты будут существовать за собственный счет. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Я могу такое рассказать о нынешнем правительстве, что люди ужаснутся. Этот Кабмин не дополучил в бюджет 36 млрд. И это катастрофа! А уже с первого апреля перестанут финансироваться больницы, потому что не заложены расходы на них. Ни одна больница страны не получит денег ни на отопление, ни на зарплаты, ни на что! Я гарантирую вам это -- и пусть, если хотят, подают на меня в суд. Врачам сказано, что они "переведены на хозрасчет" – им сказали: "Никто вам ничего не платит! Крутитесь сами!..". Больницы не выживут, медицинский персонал уже увольняется! Эти временщики, зная, что скоро уйдут, вообще не заложили средства на медицину с апреля, убьют ее просто на просто! С первого апреля медицины в Украине не будет! Выживайте, как хотите!", - возмутился политик.

Прокомментировал парламентарий и ситуацию, сложившуюся в связи с эвакуацией украинцев из Китая, обвинив в развале страны "временщиков во главе с Супрун".

"Самая большая проблема нашей системы здравоохранение – это то, что экс-глава профильного ведомства Ульяна Супрун до сих пор не сидит в тюрьме. Начинать правоохранителям следует с нарушения ею Конституции Украины в части бесплатного медицинского обслуживания. А уже потом силовикам следует обратить на миллиардные хищения в Министерстве здравоохранения, разрушенные больницы, провал проекта страховой медицины… Она и другие захватчики – варяги – ворвались в страну, которую они ненавидят, где они временщики, где они просто "набирают бабла", "подбиваются" -- и уезжают. Так сделали и Яресько, и Гонтарева, и многие другие!" - подчеркнул он.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" также заявил, что уровень доверия к его политической силен неуклонно растет, а "значит еще есть шансы спасти страну".

"Последние рейтинги показывают, что у нашей партии есть все шансы отменить и медицинскую, и пенсионную "реформы", и Супрун восстановить мы не дадим! Она специально подала в суд на критиковавших ее "реформу" журналиста Кацмана и на телеканал ZIK -- только для того, чтобы ее отбелили, чтобы потом восстановиться в должности. Но мы не дадим ей этого сделать, а "маленькой Супрун" - Скалецкой не дадим окончательно развалить медицину!" - резюмировал Вадим Рабинович.