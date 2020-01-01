Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода в Украине на 27 февраля: Тепло и дожди

Комментариев: 0
В Украине ожидается дождливая погода.
В Украине ожидается дождливая погода.
В Украине ожидается дождливая погода.
pixabay.com

Погода в четверг, 27 февраля, в Украине будет теплой и дождливой. На Западе синоптики прогнозируют снег с дождем. На востоке страны будет солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +5 до + 8 градусов тепла, ночью от +3 до +5;

На севере Украины температура днем +5… +7, ночью +2… +4;

В центральных областях температура днем от +8 до +12, ночью от +3 до +5;

На востоке страны днем от +12 до +14, ночью от +3 до +5;

На юге Украины днем от +12 до +15 градусов, ночью от +5 до +7;

В Крыму днем +13… +15, ночью +5… +7;

В Киеве днем +5… +7, ночь +3… +5.

Погода в Украине на 27 февраля: Тепло и дожди
Погода в Украине на 27 февраля: Тепло и дожди
meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 27-го февраля, в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе - с мокрым снегом.

Очередной циклон по имени Zehra в четверг передвинется из Дании на Балтику и повлечет за собой своих родственников, атмосферные фронты. Один из них окажется в Украине, - пишет Диденко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Погода, Украина, Дожди, Солнце, Мокрый снег
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь