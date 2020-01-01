В Украине ожидается дождливая погода.

Погода в четверг, 27 февраля, в Украине будет теплой и дождливой. На Западе синоптики прогнозируют снег с дождем. На востоке страны будет солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +5 до + 8 градусов тепла, ночью от +3 до +5;

На севере Украины температура днем +5… +7, ночью +2… +4;

В центральных областях температура днем от +8 до +12, ночью от +3 до +5;

На востоке страны днем от +12 до +14, ночью от +3 до +5;

На юге Украины днем от +12 до +15 градусов, ночью от +5 до +7;

В Крыму днем +13… +15, ночью +5… +7;

В Киеве днем +5… +7, ночь +3… +5.

Погода в Украине на 27 февраля: Тепло и дожди meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко, 27-го февраля, в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе - с мокрым снегом.

Очередной циклон по имени Zehra в четверг передвинется из Дании на Балтику и повлечет за собой своих родственников, атмосферные фронты. Один из них окажется в Украине, - пишет Диденко.

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