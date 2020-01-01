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Суд отказался отменить принудительный привод Порошенко в ГБР

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Адвокаты экс-президента пытались оспорить решение суда о его принудительной доставке на допрос.
Петра Порошенко всё же доставят в ГБР силой
Петра Порошенко всё же доставят в ГБР силой
president.gov.ua

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Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко, которые пытались оспорить решение о его принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе, пишет Интерфакс-Украина.

Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, поскольку постановление не подлежит обжалованию, - отметила пресс-секретарь.

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Отметим, что адвокаты Порошенко пытались обжаловать принудительный допрос не только в апелляционном суде. Также они подали жалобы в Службу безопасности, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия и Печерский районный суд.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с систематической неявкой ГБР намерено принудительно доставить на допрос Петра Порошенко. Соответствующее решение принял Печерский суд Киева.

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Теги: Порошенко, суд, ГБР, допрос
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