Попытка самосожжения под Офисом президента: Стали известны причины

Поджегший себя у Офиса президента участник АТО сделал это из-за "безвластия и коррупции". Он пожаловался на то, что сельсовет отобрал у него землю.

Мужчина хотел, чтобы его просто услышали Facebook

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Мужчина, который сегодня осуществил попытку самосожжения под стенами Офиса президента рассказал журналистам о причинах, побудивших его на такой отчаянный поступок. По его словам сделал он это из-за “безвластия и коррупции“, сообщает ТСН.

Мужчину зовут Александр Бурлаков, он из села Новоселовка Сумской области, ранее служил в АТО. По словам отчаянного селянина, сельсовет с Госгеокадастром отняли у него земельный участок.

Нам не дали паи, они украли все документы. И не дали распаивать, сделали из нас людей запаса. И они на этом наживаются, - пояснил журналистам мужчина.

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Он добавил, что приезжает к Офису президента не в первый раз, но, по его словам, “все бесполезно“.

Кабинетное крысятничество не дает решать наши вопросы. Нет закона. У них закон - это деньги. Я неоднократно обращался. Я не вижу выхода, поэтому я так и поступил, - рассказал Бурлаков.

Мужчина также отметил, что совершил самоподжог, прежде всего для того, чтобы его услышали.

Напомним, 26 февраля на пикете под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Пламя быстро потушили, мужчина получил ожоги, но остался жив.

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