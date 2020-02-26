Сын экс-главы Конституционного суда организовал незаконную схему продаж VIP-авто - СМИ

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая незаконно продавала авто.

Организаторами преступной группировки, которая незаконно переправляла элитные автомобили из Европы и продавала их в Украине, является сын экс-главы Конституционного суда Андрей Стрижак. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на свои собственные источники в правоохранительных органах.

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Источник издания сообщил, что еще одним членом группировки был депутат Ужгородского городского совета Михаил Чурило.



"Организатор - сын экс-главы Конституционного суда. Среди участников – депутат Ужгородского городского совета. Еще один участник находится под домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому. Другой - подсудимый за мошеннические действия с автомобилями", - цитирует Украинская Правда своего собеседника в правоохранительных органах.

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Сообщается, что у Стрижака и Чурило были проведены обыски. Они задержаны вместе с тремя другими участниками группы. Фигурантам сообщили о подозрении в создании преступной организации, мошенничестве и незаконном завладении транспортным средством. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.



25 февраля правоохранители задержали членов группировки, которыеь незаконно ввозили в Украину элитные авто. Правоохранители выяснили, что преступники оформляли в лизинг автомобили на территории стран ЕС и переправляли их через границу Украины по поддельным документам. Тут они ставили их на регистрацию и продавали. Своими действиями они нанесли ущерб более чем в 4 миллиона евро.





Напомним, в Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия.

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