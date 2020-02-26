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Опубликована "предсмертная записка" бизнесмена Вульфа

Комментариев: 1
В квартире убитого бизнесмена Леонида Вульфа была найдена записка.
Бизнесмен Леонид Вульф
Бизнесмен Леонид Вульф
Фото из открытых источников

В квартире застреленного бизнесмена Леонида Вульфа была найдена записка, которую якобы он сам написал перед своей смертью. В ней Вульф винит в своей гибели двух человек. Фотографию записки опубликовал портал Detectiv-info.

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"Последние два года я очень болел, деньги берег на случай смерти. После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я сам ограбил свою квартиру и выдал красивую инсценировку ", - написано в записке.

Внизу записки добавлено, что Вульф в собственной гибели якобы обвинил двух людей: неких С.Скибу и В.Радкевича. В тексте также сообщается, что пистолет-пулемет Скорпион из которого был убит Вульф, он купил у знакомого участника Антитеррористической операции.

Правоохранители устанавливают, соответствует ли почерк в записке почерку погибшего бизнесмена.

Напомним, 25 февраля в собственной квартире обнаружили тело бизнесмена Леонида Вульфа. Он был убит выстрелом в голову из пистолета-пулемета “Скорпион“. По предварительной информации мужчина покончил жизнь самоубийством.

"Предсмертная записка" бизнесмена Вульфа
Detectiv-info

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Теги: леонид вульф, убийство, Киев, бизнесмен, записка
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    26.02.2020, 19:50
Оценка:  +8
ЗовПрироды
Ни на россии, ни в Украине "Скорпион" на вооружении не стоит вообще. С глушителем стрелял, что бы соседей не огорчить ?
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