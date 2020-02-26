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Украинцев предупредили о группах риска заражения коронавирусом

Комментариев: 1
Меньше всего рискуют подхватить вирус люди до 39 лет - 0,2%. Риск увеличивается с возрастом.
Коронавирус в первую очередь опасен для пожылих людей
Коронавирус в первую очередь опасен для пожылих людей
Getty Images

По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-19 в Украине выделены группы риска с точки зрения возрастной категории, сообщает пресс-служба СНБО в среду, 26 февраля.

Отмечается, что по результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Кроме того, в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

 

В Украине случаев заражения коронавирусом официально не зафиксировано. У половины граждан, находящихся в обсервации в Новых Санжарах вирус не выявили.

 

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Теги: вирусы, СНБО, возраст, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    26.02.2020, 20:28
Оценка:  -2
Предаторр
Коронавирус уже здесь.Просто его нечем диагностировать.Из-за острой нехватки тестов.Скоропоявится масса трупов,но списывать их будут на грипп,туберкулёз,пневмонию...Точн ее уже списывают,боясь всеобщей паники.Но эта паника-вопрос ближайших недель.
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