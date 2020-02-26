Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Минэнерго предсказал засуху в Украине

Комментариев: 2
Алексей Оржель назвал возможную засуху серьезным вызовом для Украины из-за дефицита воды в реках.
Алексей Оржель
Алексей Оржель
facebook.com/minecoenergy

В Украине серьезным вызовом может стать засуха из-за недостатка воды в реках и теплой, бесснежной зимы. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает УНИАН.

"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Этот момент обсуждается с точки зрения того, чтобы увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", – сказал он.

По словам министра, проблема идентифицирована, теперь министерство пытается определить, как с ней бороться.

Ранее сообщалось, что прошлый год оказался самым теплым за всю историю наблюдений.

Климатолог дала "экстремальный" прогноз в Украине

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: реки, засуха, Минэнерго, Алексей Оржель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
rewersedent    26.02.2020, 21:12
Оценка:  +9
rewersedent
Тут проблема в самом министерстве ,и как с ним бороться .А природу не об --е --бш !
Путин-Xyйло    26.02.2020, 21:08
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Главное чтоб после вашего "орошения" вода в реках осталась. А то Черное море высохнет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь