Глава Минэнерго предсказал засуху в Украине

Алексей Оржель назвал возможную засуху серьезным вызовом для Украины из-за дефицита воды в реках.

В Украине серьезным вызовом может стать засуха из-за недостатка воды в реках и теплой, бесснежной зимы. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает УНИАН.

"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Этот момент обсуждается с точки зрения того, чтобы увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", – сказал он.

По словам министра, проблема идентифицирована, теперь министерство пытается определить, как с ней бороться.

Ранее сообщалось, что прошлый год оказался самым теплым за всю историю наблюдений.

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