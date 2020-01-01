В Раде появилось постановление об увольнении министра юстиции

В парламент подали проект постановления об увольнении Дениса Малюськи с поста министра юстиции.

Народный депутат Украины от Оппозиционной платформы – За жизнь Михаил Папиев инициировал увольнение с должности министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины в среду, 26 февраля.

Ранее сообщалось, что министр юстиции удивил позой, как он читает книгу. Глава Минюста не первый раз удивляет украинцев снимками в соцсети. На этот раз министра сфотографировали в необычной позе за чтением книги.

Министр юстиции также выложил фото ботинок на столе. Перед этим министр Малюська опубликовал в соцсети фото, где они сидит с ногами на столе.

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