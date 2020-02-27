Бой возле Золотого не повлияет на дальнейшее разведение - Загороднюк

Глава Минобороны назвал атаку "операцией, которая не удалась" и указал на ее возможные цели.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что бой в районе Золотого в Луганской области не повлияет на дальнейшее разведение сил на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью LB.ua , которое было опубликовано 26 февраля.

По словам Загороднюка, в самом Золотом, в вероятной зоне разведения, было спокойно и непосредственно зона не обстреливалась.

Само обострение в районе населенного пункта он назвал "операцией, которая не удалась".

Как указал глава Минобороны, у атаки могло быть несколько целей, среди которых расшатывание общественной ситуации, попытка занять позиции украинских бойцов или срыв переговоров.

"Данные нашей разведки позволят говорить о цели более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - отметил глава Минобороны.

Напомним, 18 февраля сепаратисты пошли в наступление на Донбассе . В результате боя погиб один украинский военный, трое были ранены и трое контужены.

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