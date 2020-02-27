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Бой возле Золотого не повлияет на дальнейшее разведение - Загороднюк

Комментариев: 2
Глава Минобороны назвал атаку "операцией, которая не удалась" и указал на ее возможные цели.
Министр обороны Андрей Загороднюк
Министр обороны Андрей Загороднюк
facebook.com/MinistryofDefence
 
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что бой в районе Золотого в Луганской области не повлияет на дальнейшее разведение сил на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью LB.ua, которое было опубликовано 26 февраля.
 
По словам Загороднюка, в самом Золотом, в вероятной зоне разведения, было спокойно и непосредственно зона не обстреливалась.
 
Само обострение в районе населенного пункта он назвал "операцией, которая не удалась".
 
Как указал глава Минобороны, у атаки могло быть несколько целей, среди которых расшатывание общественной ситуации, попытка занять позиции украинских бойцов или срыв переговоров.
 
"Данные нашей разведки позволят говорить о цели более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны - четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают, прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", - отметил глава Минобороны. 
 
Напомним, 18 февраля сепаратисты пошли в наступление на Донбассе. В результате боя погиб один украинский военный, трое были ранены и трое контужены.
 

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Теги: Минобороны, донбасс, ситуация на востоке Украины, разведение сил на Донбассе, Андрей Загороднюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vasya_iz_Ivanovo    27.02.2020, 05:35
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Загороднюк тоже наш! Скоро и премьер будет нашим! И куда свдомому податься? В Канаду?
мидори    27.02.2020, 05:24
Оценка:  -1
мидори
глава минобороны???да это унылый клоун-грантоед
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