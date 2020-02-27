Украине подходят минские соглашения - глава Минобороны

Планы изменения договоренностей никак не меняют стратегические позиции страны, подчеркнул Андрей Загороднюк.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности. Об этом он рассказал в интервью LB.ua , которое было опубликовано 26 февраля.

"Минские соглашения, которые действуют на данный момент, мы выполняем и готовы выполнять. Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 2015 года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - отметил глава Минобороны.

По его словам, возможные планы изменения договоренностей никак не меняют стратегические позиции Украины.

"Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - подчеркнул Загоронюк.

Он указал, что на сегодняшний день у Минобороны "есть четкая канва действий".

"Есть минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть", - подытожил глава ведомства.

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