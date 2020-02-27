Итоги 26 февраля: Самосожжение возле ОП, рекорд вируса

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

В Киеве мужчина поджег себя из-за “безвластия и коррупции“, в мире растет число зараженных коронавирусом: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Участник АТО поджег себя возле Офиса президента

В Киеве возле Офиса президента мужчина облил себя бензином и поджег.

Очевидцы смогли быстро потушить огонь, пострадавшего доставили в больницу.

Бывший военный объяснил свой поступок “безвластием и коррупцией”. Он пожаловался на то, что сельсовет отобрал у него землю.

Минздрав заявил о десяти украинцах, скончавшихся от гриппа

В Украине с 17 по 23 февраля из-за осложнений после заболевания гриппом умерли десять человек. За эту же неделю вакцинировались от гриппа 225 человек.

Интенсивный показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ в Украине на 19,3% превышает эпидемиологический порог.

Мир опередил Китай по темпам роста зараженных коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире впервые превысило суточный показатель в Китае. По данным ВОЗ, за сутки в КНР число зараженных выросло на 411 человек, а за пределами страны – на 427.

Всего в мире зафиксировали 81 тысячу заболевших.

Среди европейских стран наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Италии. На Апеннинах больных уже более 400 человек. О первых случаях заражения заявили Балканы и Норвегия.

Глава Минэнерго предрек засуху в Украине

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украину ожидает засуха из-за теплой и бесснежной зимы, которая привела к дефициту воды в реках.

Глава ведомства назвал ситуацию серьезным вызовом для отечественных аграриев и призвал срочно увеличить площади земель под мелиорацию.

НБУ повысил курс доллара

Национальный банк Украины ослабил курс гривны на 11 копеек по отношению к доллару и на 20 копеек по отношению к евро.

На 27 февраля установлены официальные курсы валют на следующем уровне: 100 долларов США – 24,6490 гривны, 100 евро – 26,8021 гривны.

Президент ввел День сопротивления оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский издал указ о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Глава Укрэнерго сообщил об отставке

И. о главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук объявил об отставке.

Он подчеркнул, что не разделяет текущую политику в отрасли и указал на блокировку работы Укрэнерго “действиями или бездействием“ Минэнерго.

В Украине вновь появился главный санитарный врач

Кабмин назначил замминистра здравоохранения Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, главная задача Ляшко заключается в том, чтобы не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса.

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