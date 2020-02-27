Брата Ющенко лишили научной степени из-за плагиата

Появились детали громкого скандала с участием брата экс-президента.

Брата третьего президента Украины Виктора Ющенко Петра лишили научной степени из-за плагиата в диссертации.

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Об этом сообщает пресс-служба аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что доктор исторических наук Петр Ющенко был лишен научной степени из-за плагиата в диссертации. В частности, в работе Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества", за которую он и

получил научную степень, не имеет авторских научных положений и содержит некорректные ссылки. Более того, часть текста украдена из работ других ученых.

Отметим, что свою докторскую диссертацию Петр Ющенко защитил в сентябре 2019 году в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Мы благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине, - отметил Егор Стадный, заместитель министра.

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Напомним, дочка Ющенко оделась в баскетбольную форму в память о погибшем спортсмене. Дочка экс-президента Украины посвятила пост баскетболисту Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета.

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