Казак Гаврилюк работает в Киеве таксистом: появились детали

Экс-нардеп, вероятно, работает в Киеве таксистом.

Бывший народный депутат, прославившийся во время Революции Достоинства, казак Михаил Гаврилюк подрабатывает в Киеве водителем такси. По крайней мере, мужчина, крайне похож на политика, подвозил домой киевлянку Аллу Железняк.

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Об этом жительница столицы сообщила на своей странице в Facebook.

Девушка сообщила, что ее таксиста звали Михаил, он разговаривал на украинском языке, был вежлив и внимателен.

Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож, - написала девушка.

Она также опубликовала фото водителя из приложения, через которое вызывала такси, и, для сравнения, несколько фотографий экс-нардепа.

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Стоит отметить, что мнение комментаторов на этот счет разделились, но при внимательно анализе немного ассиметричной межбровной морщины и оттопыренного правого уха многие отметили, что таксист Михаил является тем самым казаком Гаврилюком.

Напомним, казак Гаврилюк построил в Карпатах дом у озера. Площадь дома составляет 550 квадратных метров. У коттеджа находится озеро и водопад.

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