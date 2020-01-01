Птица не пострадала и чувствует себя хорошо.

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня. Птица в порядке, ее жизни ничего не угрожает. Спасители передали сову неравнодушной женщине на лечение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС у себя в Facebook.

Читай также: Пожары в Австралии: более ста видов животных нуждаются в помощи

Случай произошел в городе Днепр. Как сообщается, 26 февраля, около 13:17 спасатели получили сообщение о пожаре, который возник на улице Ивана Выговского в Самарском районе. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС выяснили, что загорелись камыши и сухая трава.

Огонь охватил площадь в 0,12 гектаров, а неподалеку от очага возгорания находились двое сов. Одна из птиц смогла улететь из зоны возгорания, а вторая пострадала от дыма и сидела на земле.

Спасателям удалось потушить пожар и спасти птицу. Ее передали неравнодушной женщине, которая пообещала помочь сове и затем отпустить ее на свободу.

Напомним, ранее в Днепре горела ветклиника. Погибло около сотни животных.

Читай также: В зоопарке Франции при пожаре сгорели более 60 животных

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.