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В Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня

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Птица не пострадала и чувствует себя хорошо.
В Днепре сотрудники ГСЧС спасли маленькую сову от огня
В Днепре сотрудники ГСЧС спасли маленькую сову от огня
pixabay.com

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня. Птица в порядке, ее жизни ничего не угрожает. Спасители передали сову неравнодушной женщине на лечение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС у себя в Facebook

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Случай произошел в городе Днепр. Как сообщается, 26 февраля, около 13:17 спасатели получили сообщение о пожаре, который возник на улице Ивана Выговского в Самарском районе. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС выяснили, что загорелись камыши и сухая трава.

Огонь охватил площадь в 0,12 гектаров, а неподалеку от очага возгорания находились двое сов. Одна из птиц смогла улететь из зоны возгорания, а вторая пострадала от дыма и сидела на земле.

Спасателям удалось потушить пожар и спасти птицу. Ее передали неравнодушной женщине, которая пообещала помочь сове и затем отпустить ее на свободу.

Напомним, ранее в Днепре горела ветклиника. Погибло около сотни животных. 

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Теги: Днепр, Птицы, Пожар, ГСЧС, Спасатели
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