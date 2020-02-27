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"Пьют, чтобы не умереть": жители Уханя спасаются от вируса COVID-19 алкоголем

Комментариев: 1
Китайские жители Уханя верят, что алкоголь способен остановить вспышку коронавируса.
Жители Уханя спасаются от вируса COVID-19 алкоголем
Жители Уханя спасаются от вируса COVID-19 алкоголем
pixabay.com

Жители китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса, употребляют алкоголь в надежде, что он способен остановить распространение эпидемии. Алкоголь употребляют в основном пожилые люди. Об этом сообщает BBC

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По словам жительницы Уханя Антонины, местные теперь ждут весны, надеясь, что жара остановит болезнь. Также люди употребляют спиртные напитки, думая, что они препятствуют заражению опасным вирусом.

Говорят, палящее солнце может убить этот вирус. А старшее поколение верит, что алкоголь убивает вирус: у нас соседи пьяные ходят, говорят, это чтобы живыми остаться, - рассказала Антонина.

При этом Всемирная организация здравоохранения говорит, что спиртное никак не ограждает от заражения коронавирусом. В ВОЗ напоминают, что самой действенной мерой против коронавируса считается соблюдение правил личной гигиены.

Алкоголь лучше использовать для дезинфекции продуктов или рук, - пишет BBC

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии подтвердили первый случай коронавируса

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Теги: Китай, Ухань, Алкоголь, Коронавирус
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Комментариев (1)
LifeStriker    27.02.2020, 11:42
Оценка:  +4
LifeStriker
если ето правда то короновирус руссо-нацо-фашистам оккупантам не страшен, они с пеленок делают такие процедуры бояркой
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