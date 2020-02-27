Как забрасывали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя: Детали

В сети появилось видео о том, как жители Новых Санжар забрасывали камнями эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

Как в Новых Санжарах встречали эвакуированных из Уханя facebook.com/DimaTrohimchuk

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент, когда колонну эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая забрасывают камнями по пути к месту обсервации в Новых Санжарах. Жители кидают камни в автобусы и выкрикивают оскорбления в адрес эвакуированных. Видео выложил один из местных жителей Новых Санжар сети Facebook.

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Так, на кадрах видно, как две неадекватные женщины подбирают с земли камни и кидают их в автобусы с эвакуированными. При этом сопровождая свои действия матом и оскорблениями в адрес людей.

Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать женщинам кидать камни в колонну, однако они их не слушали.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось, что арестованы четыре участника беспорядков в Новых Санжарах.

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