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Как забрасывали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя: Детали

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В сети появилось видео о том, как жители Новых Санжар забрасывали камнями эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
Как в Новых Санжарах встречали эвакуированных из Уханя
Как в Новых Санжарах встречали эвакуированных из Уханя
facebook.com/DimaTrohimchuk

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент, когда колонну эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая забрасывают камнями по пути к месту обсервации в Новых Санжарах. Жители кидают камни в автобусы и выкрикивают оскорбления в адрес эвакуированных. Видео выложил один из местных жителей Новых Санжар сети Facebook

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Так, на кадрах видно, как две неадекватные женщины подбирают с земли камни и кидают их в автобусы с эвакуированными. При этом сопровождая свои действия матом и оскорблениями в адрес людей.

Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать женщинам кидать камни в колонну, однако они их не слушали.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось, что арестованы четыре участника беспорядков в Новых Санжарах. 

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Теги: Новые Санжары, Камни, Автобусы, Эвакуированные
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Комментариев (2)
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PavelVL    27.02.2020, 11:54
Оценка:  +2
PavelVL
Почему они ещё на свободе? Надеюсь что их хотя бы оштрафуют, и заставят купить стёкла разбитые в автобусах, также хотелось бы знать кто эти женщины (этих героинь должна знать вся страна), возможно они проплаченные провокаторы. Нормальный человек в безоружного, не агрессивного человека, камни бросать
PavelVL    27.02.2020, 11:56
Оценка:  +1
PavelVL
не будет, может здесь вообще психиатрия?
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