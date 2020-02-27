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“Слуга народа” Куницкий устроил истерику в МакДональдсе

Комментариев: 11
Появилось видео инцидента.
Куницкий сцепился с харьковским блогером
Куницкий сцепился с харьковским блогером
скриншот из видео

Известный блогер и народный депутат Александр Куницкий в МакДональдсе Харькова устроил словесную перепалку с другим известным блогером, который называет себя “начальником Харькова”.

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В сети появилось видео инцидента.

Судя по видео, харьковский блогер отказался пропускать Куницкого в заведение, на что нардеп начал кричать “Юра”, вероятно, обращаясь к своему охраннику.

Затем Куницкий пытался пробраться в МакДональдс, апеллируя тем, что он - народный депутат.

Я народный депутат, дай мне пройти, - сказал Куницкий.

Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом, - сказал блогер.

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Напомним, нардеп-блогер Куницкий не проголосовал за состав Кабмин из-за Авакова. “Слуга народа” объяснил свою позицию просто.

 

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Теги: блогер, Куницкий, перепалка
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Комментариев (11)
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realЛунев    27.02.2020, 12:42
Оценка:  0
realЛунев
Жаба говорит гадюке: "Какие планы на вечер?"
Ivanez    27.02.2020, 12:27
Оценка:  +8
Ivanez
оба дебила
lusyika    27.02.2020, 12:23
Оценка:  +8
lusyika
Настане час, коли від слугУрода, як від дідька шахатись будуть!!! Чи як від коронавірусу!!!
Woodbrother    27.02.2020, 12:24
Оценка:  +8
Woodbrother
Это время уже настало.
foster12    27.02.2020, 12:16
Оценка:  +9
foster12
Сей час козыряют корочкой НД, придет время будут прятаться "слуги"....
Путин-Xyйло    27.02.2020, 12:09
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Поспорили как-то два блоХера
Woodbrother    27.02.2020, 12:02
Оценка:  +14
Woodbrother
Прошло всего 8 месяцев квартальной клоунады, а слуг народа уже в приличные места не пускают.
ВосставшийИзБана    27.02.2020, 12:12
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
А толку? Их допустили принимать законы.
Woodbrother    27.02.2020, 12:23
Оценка:  +7
Woodbrother
Они их принимают не читая. В этом весь прикол. Даже когда за премьера голосовали, половина этих недоделанных слуг не смогла назвать имя кандидата, за которого они отдали голос. И это при то, что самокатчик был в списке один
МаксимУм    27.02.2020, 12:12
Оценка:  +7
МаксимУм
Петра вон приглашают в приличное место, но он ждёт пока приведут...
Noblesse_obliger    27.02.2020, 12:34
Оценка:  +9
Noblesse_obliger
Помойку свою закрой!!!
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