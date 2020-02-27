“Слуга народа” Куницкий устроил истерику в МакДональдсе
Известный блогер и народный депутат Александр Куницкий в МакДональдсе Харькова устроил словесную перепалку с другим известным блогером, который называет себя “начальником Харькова”.
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В сети появилось видео инцидента.
Судя по видео, харьковский блогер отказался пропускать Куницкого в заведение, на что нардеп начал кричать “Юра”, вероятно, обращаясь к своему охраннику.
Затем Куницкий пытался пробраться в МакДональдс, апеллируя тем, что он - народный депутат.
Я народный депутат, дай мне пройти, - сказал Куницкий.
Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом, - сказал блогер.
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Напомним, нардеп-блогер Куницкий не проголосовал за состав Кабмин из-за Авакова. “Слуга народа” объяснил свою позицию просто.
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