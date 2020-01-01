Дело Гандзюк: фигурантам объявили о новых подозрениях

У фигурантов в деле убийства чиновницы Екатерины Гандзюк провели 10 обысков.

26 февраля сотрудники Офис Генерального прокурора и Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 4 участникам преступной группы, которая совершала преступления в Херсонской области. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

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Сообщается, что указанных лиц подозревают в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 миллионов гривен, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (часть 3 статьи 289 УКУ). Кроме того правоохранители провели 10 обысков по местам жительства подозреваемых.



Следственные действия проводились на основании недавно открывшихся обстоятельствах в деле о нападении на Екатерину Гандзюк, к которому могла иметь отношения данная группировка.

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Правоохранители сообщили о подозрении руководителю преступной организации - бывшему помощнику нардепа прошлых созывов, который сейчас находится под арестом, а также его соучастникам.



26 февраля суд дал разрешение на перевод в СИЗО Киева отдельных соучастников нападения на Гандзюк для участия в следственных и процессуальных действиях.



Напомним, в Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова.

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