Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Гандзюк: фигурантам объявили о новых подозрениях

Комментариев: 0
У фигурантов в деле убийства чиновницы Екатерины Гандзюк провели 10 обысков.
Чиновница Екатерина Гандзюк
Чиновница Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк/Facebook

26 февраля сотрудники Офис Генерального прокурора и Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 4 участникам преступной группы, которая совершала преступления в Херсонской области. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

Читай также: Дело Гандзюк: на экстрадицию задержанного из Болгарии могут уйти годы

Сообщается, что указанных лиц подозревают в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 миллионов гривен, совершенном организованной группой и сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (часть 3 статьи 289 УКУ). Кроме того правоохранители провели 10 обысков по местам жительства подозреваемых.

Следственные действия проводились на основании недавно открывшихся обстоятельствах в деле о нападении на Екатерину Гандзюк, к которому могла иметь отношения данная группировка. 

Читай также: Дело Гандзюк:Подозреваемый Левин менял внешность, его нашли по отпечаткам

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю преступной организации - бывшему помощнику нардепа прошлых созывов, который сейчас находится под арестом, а также его соучастникам. 

26 февраля суд дал разрешение на перевод в СИЗО Киева отдельных соучастников нападения на Гандзюк для участия в следственных и процессуальных действиях.

Напомним, в Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь