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Кулеба: Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями

Комментариев: 8
Вице-премьер-министр Украны Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
facebook.com/dmytro.kuleba

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с наличием временно оккупированных территорий. Он надеется, что это не станет препятствием для заключения такого соглашения. Об этом он написал у себя в Twitter

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Так, один из пользователей соцсети задал вице-премьер-министру вопрос, возможно ли вступление страны в НАТО в состоянии войны или с временно оккупированными территориями? На что он ответил, что это возможно даже с временно оккупированными территориями.

Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями, - дал ответ Кулеба.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/DmytroKuleba

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что вступление Украины в НАТО - вопрос времени.

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Теги: Кулеба, НАТО, Украины, Вступление Украины в НАТО
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Комментариев (8)
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romanof    27.02.2020, 13:26
Оценка:  0
romanof
Раз кулеба заявил,так и будет.
romanof    27.02.2020, 13:12
Оценка:  -2
romanof
А кто он такой этот малограмотный селюк что бы такие прогнозы делать.
Frenki-zol    27.02.2020, 12:30
Оценка:  -9
Frenki-zol
мечтайте, малограмотные)))
Woodbrother    27.02.2020, 12:20
Оценка:  +8
Woodbrother
Если бы мы в НАТО вступили в 2004 году, то войны 2014 г. однозначно не было бы. Прибалты вступили в НАТО, и российские фашисты напасть на них не могут.
Путин-Xyйло    27.02.2020, 12:28
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
В 2004 Кучма "многовекторность" проповедовал
Путин-Xyйло    27.02.2020, 12:16
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Сейчас говномет включится!
Russian-Troll    27.02.2020, 12:40
Оценка:  -8
Russian-Troll
Куча кала вам, а не НАТО
Путин-Xyйло    27.02.2020, 12:49
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
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