Кулеба: Украина может вступить в НАТО даже с оккупированными территориями

Вице-премьер-министр Украны Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО возможно даже с наличием временно оккупированных территорий. Он надеется, что это не станет препятствием для заключения такого соглашения. Об этом он написал у себя в Twitter.

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Так, один из пользователей соцсети задал вице-премьер-министру вопрос, возможно ли вступление страны в НАТО в состоянии войны или с временно оккупированными территориями? На что он ответил, что это возможно даже с временно оккупированными территориями.

Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями, - дал ответ Кулеба.

Скриншот twitter.com/DmytroKuleba

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что вступление Украины в НАТО - вопрос времени.

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