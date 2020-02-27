Сергей Тигипко: Что известно о потенциальном кандидате в премьеры

Сергей Тигипко имеет большой опыт в политике и вполне может представлять интерес для команды Зеленского.

На днях в СМИ распространилась информация о том, что близкие к президенту Владимиру Зеленскому источники предполагают скорое увольнение премьер-министра Алексея Гончарука и назначение на его место Сергея Тигипко.

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Официального подтверждения этой информации, конечно же, не было. Сам Гончарук даже съехидничал по этому поводу, заявив, что “сколько себя помню, столько меня увольняют“. Но при этом отметил, что правительство хотят усилить новыми людьми, в частности советниками. Президент Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко и многими другими людьми, не уточнив однако, для чего именно.

Таким образом, пока не ясно, действительно ли Сергей Тигипко займет ответственный пост в правительстве (или возможно даже возглавит его), или журналисты преждевременно подняли шум вокруг идеи, которую лишь обсуждали, но не планировали реализовывать. Но если Сергей Тигипко действительно войдет в правительство, там он, несомненно, станет одним из мощных центров влияния, ведь Тигипко – опытный ветеран украинской политики.

Редакция bigmir.net решила напомнить читателям, кем для Украины является Сергей Тигипко, в последние годы несколько отошедший от большой политики, но, возможно, готовый в нее опять ворваться.

facebook.com/Tigipko

Комсомольская молодость

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Сергей Тигипко родился в украинском селе Драгонешты в Молдавской ССР в 1960 году. В 1982 году он окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности “инженер-металлург”.

Отслужив затем в армии, с 1984 года стал принимать активное участие в комсомольской деятельности. В частности, Тигипко работал секретарем по пропаганде и агитации Днепропетровского областного комитета Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины. В 1989-1991 годах был первым секретарем обкома комсомола.

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Молодой банкир

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После ликвидации комсомола в 1991 году Сергей Тигипко занялся банковским делом. Он получил должность заместителя председателя совета правления коммерческого банка “Днипро”, а уже в марте 1992 года возглавил новосозданный днепропетровский “ПриватБанк”.

По словам одного из совладельцев банка Геннадия Боголюбова, поначалу Тигипко был просто наемным менеджером, но позднее стал ключевым партнером и акционером банка. Впрочем, спустя время основатели “Привата” выкупили у Тигипко его долю акций. Якобы потому, что Тигипко решил податься в политику и пожелал быть самостоятельным и независимым.

facebook.com/Tigipko

Начало политической карьеры

В 1994 году Сергей Тигипко стал внештатным советником по вопросам монетарной политики при втором президенте Украины Леониде Кучме, с которым он познакомился несколькими годами ранее.

В апреле 1997 года Тигипко окончательно покинул “ПриватБанк” и пошел работать вице-премьером по вопросам экономической реформы в Кабинет министров Украины, возглавляемый Павлом Лазаренко. После отставки Лазаренко Тигипко продолжил работать экономическим вице-премьером в правительстве Валерия Пустовойтенко.

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Когда Кабмин возглавил Виктор Ющенко, Тигипко занимал пост министра экономики с 1999 по 2000 гг.

В июне 2000 года на довыборах в Верховную Раду Украины третьего созыва Тигипко стал нардепом-мажоритарщиком от 36-го избирательного округа в Павлограде. Тигипко вошел в состав партии “Трудовая Украина”, которую впоследствии и возглавил. В парламенте экс-вице-премьер входил в комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

В преддверии очередных парламентских выборов в 2001 году “Трудовая Украина” вошла в избирательный блок “За единую Украину!” (знаменитая “ЗаЕдУ“), где компанию ей составили Партия регионов, Народно-демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей. В общем списке блока Тигипко досталось седьмое место, поэтому он успешно прошел в Раду четвертого созыва на выборах, состоявшихся в апреле 2002 года.

Впрочем, очень скоро ему пришлось оставить парламентскую работу. С декабря 2002 Тигипко на два года ушел в Национальный банк Украины, где занимал должность главы этого учреждения.

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Союз с регионалами

На президентских выборах 2004 года Сергей Тигипко возглавил избирательный штаб Виктора Януковича. Однако 29 ноября того же года, после второго тура выборов и начала Оранжевой революции, он подал в отставку с поста главы Нацбанка и руководителя штаба.

После этого Тигипко на четыре года исчез из большой политики, занявшись развитием бизнеса. Только в 2008 году он вновь вернулся к политической деятельности, став советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на общественных началах, а также сопредседателем Совета инвесторов при Кабинете Министров.

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Впрочем полноценный возврат в политику состоялся годом позже, когда Тигипко возглавил партию “Сильная Украина” и стал кандидатом в президенты на выборах 2010 года. Тогда ему удалось произвести небольшую сенсацию: 13% голосов и третье место (уступил только Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко).

После этого Тигипко занял пост вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Окончательно оформив союз с регионалами, в 2012 году он распустил собственную партию “Сильная Украина“, стал заместителем главы Партии регионов и на парламентских выборах 2012 года стал третьим номером в ее списке (сразу после Николая Азарова и Таисии Повалий).

В последующем Тигипко оставался верным сторонником регионалов, а 16 января 2014 года вместе с остальными голосовал за так называемые “диктаторские законы”, обострившие противостояние на Майдане. Сам Тигипко впоследствии утверждал, что депутаты не знали, за что голосуют.

facebook.com/Tigipko

Второй уход из политики

На президентских выборах 2014 года Тигипко баллотировался самовыдвиженцем, но даже повторить результаты предыдущих выборов не сумел и набрал чуть более 5% голосов.

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Перед этим он изъявил желание возглавить Партию регионов и выразил надежду, что партия поддержит его на президентских выборах. Но регионалы отдали предпочтение Михаилу Добкину, а самого Тигипко исключили из своих рядов.

На выборах в Верховную Раду в том же 2014 году он восстановил распущенную двумя годами ранее партию “Сильная Украина” и попытался попасть с ней в парламент. Однако получив 3,1% голосов, не смог преодолеть проходной барьер и не попал в Парламент.

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Бизнес Тигипко

Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы “ТАС” – одной из крупнейших в Украине. Группа специализируется на банковской и страховой деятельности, но также имеет активы в индустрии вагоностроения, литейного производства, недвижимости, аграрном секторе.

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Одним из банков, входящих в группу, является “Универсал Банк”, который предоставляет лицензию для “Monobank”. Последний в свою очередь основан бывшими топ-менеджерами “ПриватБанка”, в числе которых и действующий министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Тигипко также является основным владельцем “ТАСкомбанка”.

По состоянию на 2019 год личное состояние Сергея Тигипко оценивается в 640 млн долларов, что позволяет ему входить в топ-15 самых богатых украинцев по рейтингу издания “Фокус”.

Также сообщалось, что именно его компания в 2019 году приобрела завод “Кузня на Рыбальском”, который ранее принадлежал Петру Порошенко.

facebook.com/Tigipko

Личная жизнь

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Сергей Тигипко был дважды женат. Первая жена Наталья родила ему дочь Анну, в честь которой была названа группа ТАС (аббревиатура от Тигипко Анна Сергеевна).

Вторая супруга – Виктория – родила троих детей: Тимофея, Анастасию и Леонтия. Однако в 2018 году стало известно о разводе пары.

wikimedia.org

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