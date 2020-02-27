Загороднюк о возможной отставке: Мне хватит двух минут написать заявление

Министр обороны сделал заявление.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что готов написать заявление об отставке, если его об этом попросят.

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Об этом он заявил во время интервью LB.ua.

Министр ответил на вопрос о том, собираются ли его уволить с поста главы Минобороны.

У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так, - сказал он.

При этом министр заявил, что готов написал заявление об отставке, если такое решение примет президент Владимир Зеленский.

Слухи (об отставке, - ред.) ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку, - сказал он.

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К слову, в СМИ появилась информация о том, что Зеленский недоволен работой Загороднюка и даже провел четыре собеседования с претендентами на пост главы Минобороны.

Напомним, ранее Загороднюк заявил, что Украине подходят минские соглашения. Планы изменения договоренностей никак не меняют стратегические позиции страны, подчеркнул Андрей Загороднюк.

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