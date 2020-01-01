Все эвакуированные из Уханя здоровы: Тесты не выявили коронавируса

Первые тесты показали, что ни у кого из эвакуированных нет китайского гриппа. Но будет и повторные тесты.

Эвакуированные по-прежнему находятся в санатории в Санжарах Александр Махов/Facebok

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Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует пресс-служба СНБО.

По словам главы ведомства, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля. Повторный отбор проб запланирован на 1 марта.

Напомним, вчера стали известны результаты тестов на коронавирус 48 эвакуированных из Китая. Они были отрицательными.

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